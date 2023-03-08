Starfield’ın Çıkış Tarihi Açıklandı!

Günümüzün en çok piyasaya çıkması beklenen oyunlar arasında yerini alan Starfield uzun zamandır oyuncuların dört gözle beklediği bir oyun olmuştur. Bugünkü yazımızda sizlere Starfield çıkış tarihi hakkında ve oyun videosuna göz atacağız.

Bethesda’nın uzay RPG’si türündeki yeni oyunu Starfield, yıllardır oyuncular tarafından heyecanla beklenmekte. Fakat oyun, ilk başta 2022’de çıkması planlanmaktaydı ancak şirket yaptığı açıklamada, bu tarihi 2023 yılına erteledi.

Oyun içi mekaniklere göz attığımız zaman ve izleyeceğiniz videoda da gözüktüğü gibi grafik konusunda şirket oldukça başarılı bir iş çıkarmış gibi duruyor. Özellikle günümüz teknolojisinden çok bir üst seviyede ekipmanların bulunduğu bu oyunda hikayesi de oldukça merak konusu.

Xbox ve Bethesda tarafından yapılan açıklamada, Starfield’ın 6 Eylül 2023 tarihinde oyuncular ile buluşturulması planlanmakta. 2 yıldır beklenen bu oyunun takipçisi oldukça fazla, Oyunun çıkış yapacağı platformlarda şu şekilde; Xbox Series X/S’e ve PC olarak bu platformlarda çıkış yapacak. Ayrıca Xbox Game Pass aboneleri de oyuna erişebilecek.