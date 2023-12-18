Oyuncuların yıllık oyun özetleri sayfası Steam tarafından erişime açıldı. Steam kullanıcılıları, 2023 yılını hangi oyunlarda geçirdiklerini görmeye başladı. İstatistiklerin görünür hale gelmesiyle birlikte, pek çok Steam kullanıcısı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla hangi oyuna ne kadar zaman ayırdıklarını göstermeye başladılar. Siz de Steam yıllık oyun istatistiklerinizi merak ediyor ve en çok hangi oyunlara zaman ayırdığınızı öğrenmek istiyorsanız, içeriğimizin sonundan ilgili sayfaya erişim sağlayabilirsiniz.
Steam 2023 Oyuncu İstatistikleri Geldi
Steam’in her yıl yayımladığı oyuncuların istatistiki verileri, yılın son 2 haftasına girilmişken paylaşıma açıldı. Oynanan oyunlar, oynanma süresi yüzdeleri ve diğer istatistikler platformda oyuncuların karşısına şu şekilde çıkıyor:
En güncel oyun haberleri için de buraya göz atabilirsiniz.
Steam 2023 Yılı Tüm İstatistikleri Belli Oldu Mu?
Oyuncu bazlı olarak kullanıcıların istatistiklerini erişime açan Steam, genel verileri ise henüz yıllık bazda toplu şekilde paylaşmadı. Bu paylaşımın 2023 yılı sona erdikten sonra gelmesi muhtemel. Haftalık bazda Aralık ayının 2nci haftasında Steam’de en çok satan oyunlar ise şu şekilde sıralandı:
|SIRA
|OYUN
|FİYAT
|1
|Counter-Strike 2
|Oynaması Ücretsiz
|2
|EA SPORTS FC™ 24
|$69.99
|3
|Grand Theft Auto V
|$14.99
|4
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Oynaması Ücretsiz
|5
|Lethal Company
|$5.79
|6
|The Day Before
|Kaldırıldı
|7
|Euro Truck Simulator 2
|$10.09
|8
|Call of Duty®
|9
|THE FINALS
|Oynaması Ücretsiz
|10
|Cyberpunk 2077
|$44.99
|11
|Red Dead Redemption 2
|$19.79
|12
|Diablo® IV
|$69.99
|13
|Warhammer 40,000: Rogue Trader
|$24.49
|14
|Baldur’s Gate 3
|$34.99
|15
|Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
|$22.49
|16
|Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege
|$15.99
|17
|Football Manager 2024
|$39.99
|18
|Black Desert
|$1.49
|19
|Rust
|$19.99
|20
|The Elder Scrolls® Online
|$11.99
Steam de geçen hafta (5 Aralık 2023 Salı – 12 Aralık 2023 Salı) en çok oynanan oyunlar ise şu şekilde oldu:
|SIRA
|OYUN
|1
|Counter-Strike 2
|2
|Dota 2
|3
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|4
|Grand Theft Auto V
|5
|THE FINALS
|6
|Baldur’s Gate 3
|7
|Rust
|8
|Call of Duty®
|9
|Path of Exile
|10
|Team Fortress 2
|11
|Lethal Company
|12
|Apex Legends™
|13
|War Thunder
|14
|Football Manager 2024
|15
|Lost Ark
|16
|EA SPORTS FC™ 24
|17
|Unturned
|18
|DayZ
|19
|Warframe
|20
|Wallpaper Engine
|21
|Cyberpunk 2077
|22
|Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege
|23
|Destiny 2
|24
|Euro Truck Simulator 2
|25
|Sid Meier’s Civilization® VI
|26
|Red Dead Redemption 2
|27
|Ready or Not
|28
|Hearts of Iron IV
|29
|Farming Simulator 22
|30
|ARK: Survival Ascended
|31
|Dead by Daylight
|32
|The Sims™ 4
|33
|Hunt: Showdown
|34
|PAYDAY 2
|35
|Monster Hunter: World
|36
|Valheim
|37
|Stardew Valley
|38
|Rocket League®
|39
|Warhammer 40,000: Rogue Trader
|40
|NARAKA: BLADEPOINT
|41
|7 Days to Die
|42
|ARK: Survival Evolved
|43
|Terraria
|44
|Project Zomboid
|45
|MIR4
|46
|ELDEN RING
|47
|Garry’s Mod
|48
|New World
|49
|Black Desert
|50
|World of Tanks Blitz