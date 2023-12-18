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Steam 2023 Oyuncu İstatistikleri Geldi

Steam tarafından her yıl açıklanan oyuncu istatistiklerine ulaşım bu akşam itibariyle açıldı. Steam 2023 oyuncu istatistikleri kapsamında hangi oyuncu ne kadar süreyle hangi oyunu oynadığını görebiliyor.

Emine Emre

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Steam 2023 Oyuncu İstatistikleri Geldi
Steam 2023 Oyuncu İstatistikleri Geldi

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Oyunlara, oyun platformlarına ve oyunculara dair tuttuğu istatistiklerle oyun sektöründe önemli bir yere sahip olan...

Oyuncuların yıllık oyun özetleri sayfası Steam tarafından erişime açıldı. Steam kullanıcılıları, 2023 yılını hangi oyunlarda geçirdiklerini görmeye başladı. İstatistiklerin görünür hale gelmesiyle birlikte, pek çok Steam kullanıcısı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla hangi oyuna ne kadar zaman ayırdıklarını göstermeye başladılar. Siz de Steam yıllık oyun istatistiklerinizi merak ediyor ve en çok hangi oyunlara zaman ayırdığınızı öğrenmek istiyorsanız, içeriğimizin sonundan ilgili sayfaya erişim sağlayabilirsiniz.

Steam 2023 Oyuncu İstatistikleri Geldi

Steam’in her yıl yayımladığı oyuncuların istatistiki verileri, yılın son 2 haftasına girilmişken paylaşıma açıldı. Oynanan oyunlar, oynanma süresi yüzdeleri ve diğer istatistikler platformda oyuncuların karşısına şu şekilde çıkıyor:

En güncel oyun haberleri için de buraya göz atabilirsiniz.

Steam 2023 Yılı Tüm İstatistikleri Belli Oldu Mu?

Oyuncu bazlı olarak kullanıcıların istatistiklerini erişime açan Steam, genel verileri ise henüz yıllık bazda toplu şekilde paylaşmadı. Bu paylaşımın 2023 yılı sona erdikten sonra gelmesi muhtemel. Haftalık bazda Aralık ayının 2nci haftasında Steam’de en çok satan oyunlar ise şu şekilde sıralandı:

SIRAOYUNFİYAT
1Counter-Strike 2Oynaması Ücretsiz
2EA SPORTS FC™ 24$69.99
3Grand Theft Auto V$14.99
4PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz
5Lethal Company$5.79
6The Day BeforeKaldırıldı
7Euro Truck Simulator 2$10.09
8Call of Duty®
9THE FINALSOynaması Ücretsiz
10Cyberpunk 2077$44.99
11Red Dead Redemption 2$19.79
12Diablo® IV$69.99
13Warhammer 40,000: Rogue Trader$24.49
14Baldur’s Gate 3$34.99
15Cyberpunk 2077: Phantom Liberty$22.49
16Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege$15.99
17Football Manager 2024$39.99
18Black Desert$1.49
19Rust$19.99
20The Elder Scrolls® Online$11.99

Steam de geçen hafta (5 Aralık 2023 Salı – 12 Aralık 2023 Salı) en çok oynanan oyunlar ise şu şekilde oldu:

SIRAOYUN
1Counter-Strike 2
2Dota 2
3PUBG: BATTLEGROUNDS
4Grand Theft Auto V
5THE FINALS
6Baldur’s Gate 3
7Rust
8Call of Duty®
9Path of Exile
10Team Fortress 2
11Lethal Company
12Apex Legends™
13War Thunder
14Football Manager 2024
15Lost Ark
16EA SPORTS FC™ 24
17Unturned
18DayZ
19Warframe
20Wallpaper Engine
21Cyberpunk 2077
22Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege
23Destiny 2
24Euro Truck Simulator 2
25Sid Meier’s Civilization® VI
26Red Dead Redemption 2
27Ready or Not
28Hearts of Iron IV
29Farming Simulator 22
30ARK: Survival Ascended
31Dead by Daylight
32The Sims™ 4
33Hunt: Showdown
34PAYDAY 2
35Monster Hunter: World
36Valheim
37Stardew Valley
38Rocket League®
39Warhammer 40,000: Rogue Trader
40NARAKA: BLADEPOINT
417 Days to Die
42ARK: Survival Evolved
43Terraria
44Project Zomboid
45MIR4
46ELDEN RING
47Garry’s Mod
48New World
49Black Desert
50World of Tanks Blitz

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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