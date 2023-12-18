Oyuncuların yıllık oyun özetleri sayfası Steam tarafından erişime açıldı. Steam kullanıcılıları, 2023 yılını hangi oyunlarda geçirdiklerini görmeye başladı. İstatistiklerin görünür hale gelmesiyle birlikte, pek çok Steam kullanıcısı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla hangi oyuna ne kadar zaman ayırdıklarını göstermeye başladılar. Siz de Steam yıllık oyun istatistiklerinizi merak ediyor ve en çok hangi oyunlara zaman ayırdığınızı öğrenmek istiyorsanız, içeriğimizin sonundan ilgili sayfaya erişim sağlayabilirsiniz.

Steam 2023 Oyuncu İstatistikleri Geldi

Steam’in her yıl yayımladığı oyuncuların istatistiki verileri, yılın son 2 haftasına girilmişken paylaşıma açıldı. Oynanan oyunlar, oynanma süresi yüzdeleri ve diğer istatistikler platformda oyuncuların karşısına şu şekilde çıkıyor:

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Steam 2023 Yılı Tüm İstatistikleri Belli Oldu Mu?

Oyuncu bazlı olarak kullanıcıların istatistiklerini erişime açan Steam, genel verileri ise henüz yıllık bazda toplu şekilde paylaşmadı. Bu paylaşımın 2023 yılı sona erdikten sonra gelmesi muhtemel. Haftalık bazda Aralık ayının 2nci haftasında Steam’de en çok satan oyunlar ise şu şekilde sıralandı:

SIRA OYUN FİYAT 1 Counter-Strike 2 Oynaması Ücretsiz 2 EA SPORTS FC™ 24 $69.99 3 Grand Theft Auto V $14.99 4 PUBG: BATTLEGROUNDS Oynaması Ücretsiz 5 Lethal Company $5.79 6 The Day Before Kaldırıldı 7 Euro Truck Simulator 2 $10.09 8 Call of Duty® 9 THE FINALS Oynaması Ücretsiz 10 Cyberpunk 2077 $44.99 11 Red Dead Redemption 2 $19.79 12 Diablo® IV $69.99 13 Warhammer 40,000: Rogue Trader $24.49 14 Baldur’s Gate 3 $34.99 15 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty $22.49 16 Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege $15.99 17 Football Manager 2024 $39.99 18 Black Desert $1.49 19 Rust $19.99 20 The Elder Scrolls® Online $11.99

Steam de geçen hafta ( 5 Aralık 2023 Salı – 12 Aralık 2023 Salı) en çok oynanan oyunlar ise şu şekilde oldu:

SIRA OYUN 1 Counter-Strike 2 2 Dota 2 3 PUBG: BATTLEGROUNDS 4 Grand Theft Auto V 5 THE FINALS 6 Baldur’s Gate 3 7 Rust 8 Call of Duty® 9 Path of Exile 10 Team Fortress 2 11 Lethal Company 12 Apex Legends™ 13 War Thunder 14 Football Manager 2024 15 Lost Ark 16 EA SPORTS FC™ 24 17 Unturned 18 DayZ 19 Warframe 20 Wallpaper Engine 21 Cyberpunk 2077 22 Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege 23 Destiny 2 24 Euro Truck Simulator 2 25 Sid Meier’s Civilization® VI 26 Red Dead Redemption 2 27 Ready or Not 28 Hearts of Iron IV 29 Farming Simulator 22 30 ARK: Survival Ascended 31 Dead by Daylight 32 The Sims™ 4 33 Hunt: Showdown 34 PAYDAY 2 35 Monster Hunter: World 36 Valheim 37 Stardew Valley 38 Rocket League® 39 Warhammer 40,000: Rogue Trader 40 NARAKA: BLADEPOINT 41 7 Days to Die 42 ARK: Survival Evolved 43 Terraria 44 Project Zomboid 45 MIR4 46 ELDEN RING 47 Garry’s Mod 48 New World 49 Black Desert 50 World of Tanks Blitz

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