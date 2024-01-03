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Dijital oyun dağıtım platformu olarak sektörün zirvedeki ismi Steam 2023 yılında 14.500’ü aşkın oyun yayınladı. Epic Games için bu rakam 9 bin seviyelerinde idi. Eklenen oyun sayısı bakımından rakibine büyük fark atan Steam, kendi rekorunu da egale etti.

Steam 2023 Yılında 14.500’ü Aşkın Oyunu Piyasaya Sürdü

Valvenin dijital oyun dağıtım platformu olan Steam yeni bir rekora daha imza atarak, yayımladığı oyunların sayısını artırdı. 2022 yılına göre 2023 yılında daha fazla oyunu platforma eklemeyi başaran Steam, 14.531 oyun ile rekor kırdı. Bu sayıya göre şirket geçtiğimiz yıl, günlük ortalama 40 kadar oyunu platforma eklemiş görünüyor.

Steam’in veritabanı olan SteamDB’nin verilerine göre 2023 yılında, bir önceki yıla göre 2000 kadar fazla oyun eklenmiş durumda. Steam son yıllarda platforma eklediği oyun sayısını artırmaya çalışıyor. 2014 yılından günümüze kadar olan Steam oyun istatistiklerine baktığımızda bu artış net bir şekilde görülebilmekte. Bu artışın sebebinin Steam Greenlight ve Steam Direct özellikleri olması çok muhtemel görünüyor.

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Bilindiği üzere Steam Greenlight, yeni oyunların oyuncu topluluğunun desteği Steam’de yayımlanmasını hızlandıran bir yöntem. Steam Direct ise oyun yapıcının geliştirdiği oyunu direkt Steam’e yollayarak kontrol edilmesi şeklinde geliştirilmiş bir sistem. Bu iki yeniliğin Steam’de yayımlanan oyun sayısını artırdığı düşünülmekte. Bir yandan da oyun sektöründe geliştirilen oyun sayısındaki büyük artış da Steam oyunlarının hızla artmasını sağlıyor olabilir.

Steam 2024’ün İlk Gününde 36 Oyun Yayınladı

Oyun sektörünün bu denli gelişmesi ve yeni nesil teknolojilerle oyun deneyimlerinin iyileştirilmesi, oyun geliştiricilerinin de sayısının artmasını sağlıyor. Bunu yanı sıra bağımsız oyunların Steam platformuna eklenme prosesinin kısalması da dolayısıyla platformda sunulan oyun sayısının artmasını sağlıyor.

2023 yılında bir rekor kıran platformun, 2024 yılını kaç oyunla kapatacağı merakla bekleniyor. Verilere göre yeni yılın ilk günü Steam’e 36 oyun ekledi bile. Yeni yılın ilk gününde, hemen herkesin yılbaşı ya da Noel tatilinde olduğu bu günde eklenen oyun sayısının 36 olması, 2024 yılında da yeni bir rekorun gelişinin işareti gibi.

Valve’nin dijital oyun dağıtım platformuna bu denli fazla oyun eklenmesi, oyun geliştiricileri için büyük avantaj gibi görünüyor. Elbette bu oyunların hepsi indirilme ya da oynanma rekorları kırmıyor ancak hiç beklenmedik projeler de büyük başarılar elde edebiliyor. Steam, bu uygulamasıyla bir yandan kullanıcıyı çok çeşitli oyunlarla buluştururken bir yandan da aslında oyun geliştiricilerine destek oluyor denilebilir.