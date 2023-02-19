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Steam 3 Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz Yapıyor!

Toplamda 3 oyun ücretsiz verilecek ve bu oyunların toplam değeri 1088 TL'dir. Verilecek oyunlara göz attığımız zaman oldukça güzel oyunlar olduğunu görüyoruz.

Mustafa

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Steam 3 Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz

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Günümüzün en popüler oyun platformlarından biri Steam diğer platformlar gibi ücretsiz oyun dağıtımında adından söz ettirmek istiyor. Bugünkü yazımızda sizlere ücretsiz verilecek oyunları tanıtacağız.

Toplamda 3 oyun ücretsiz verilecek ve bu oyunların toplam değeri 1088 TL’dir. Verilecek oyunlara göz attığımız zaman oldukça güzel oyunlar olduğunu görüyoruz. Gelin hep beraber bu oyunlar neler göz atalım.

Marvel’s Midnight Suns

Marvel dünyasının en ünlü oyunlarından biri olan Marvel’s Midnight Suns ücretsiz oyunlar arasında yerini alıyor. Oyunun değeri ise 699 TL.

Age of Empires IV: Anniversary Edition

Ünlü strateji oyunlarından biri olan Age of Empires IV: Anniversary Edition içinizde savaş dehasını ortaya çıkaracaktır. Oyunun değeri ise 299 TL’dir.

Book of Demons

Son oyunumuz ise Book of Demons Book of Demons, hack & slash ve kart oyunu türlerinin bir birleşimidir. Bu oyunda görevlerin uzunluğunu siz belirlersiniz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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