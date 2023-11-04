Steam 4 Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Günümüzün en büyük oyun satın alım platformlarından biri olan Steam bu hafta kullanıcılarına 4 adet oyunu ücretsiz dağıtacağını açıkladı. Diğer platformlara nazaran ara sıra bu kampanyayı yapan Steam hangi oyunları ücretsiz veriyor bakalım.

Ünlü dijital oyun platformu olan Steam şu anda milyonlarca kullanıcısı ile alanında zirvede bulunmakta. Verilecek 4 oyuna baktığımız zaman çok kaliteli yapımlar olmasa bile oyuncuların ilgisini çekebilecek düzeyde oyunlar bulunmakta. Gelin hep beraber oyunlara göz atalım.

Anno 1800

Bus Simulator 21 Next Stop

Exoprimal

Pistol Whip

Yukarıda ki oyunlara göz attığımız zaman oldukça keyifli oyunların yer aldığını görüyoruz. Toplamda 4 oyunun değerinin 2 bin TL civarı olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak bu oyunların erişimi kısıtlı olduğu için belirtilen süre bittiği zaman kütüphanenizden kaldırılacaktır.