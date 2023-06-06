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Steam 50 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Fields of Glory 2 oyununu Steam platformu üzerinden 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 19:00'a kadar ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Mustafa

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Steam

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Günümüzün en ünlü oyun satın alma platformlarından biri olan Steam ücretsiz oyun dağıtımı konusunda rakiplerinden biraz geri kalmış durumda. Diğer rakiplerine nazaran daha düşük bütçeli oyunları ücretsiz vermeyi tercih etmekte. Bugünkü yazımızda sizlere ücretsiz olarak verilecek oyuna bir göz atalım.

İlk olarak ücretsiz verilecek oyun Fields of Glory 2 olarak karşımıza çıkmakta oyunun konusuna gelecek olursak oldukça keyifli bir strateji oyunu olarak bilinmekte. Fields of Glory 2 M.Ö. 280 – 25 arasındaki Roma’nın yükseliş döneminde geçen savaşları konu almakta.

Grafik ve oynanış bakımından çok üst bir oyun olmasa da strateji severlerinin oynayabileceği keyifli bir oyun olarak kütüphanenizde bulundurabilirsiniz.

Son olarak Fields of Glory 2 oyununu Steam platformu üzerinden 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 19:00’a kadar ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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