Valve, Steam platformu verilerine göre 2023’ün en iyi PC oyunları listesini yayımladı. Steam’deki oyuncu etkileşimi ve brüt gelir rakamlarına göre liste oluşturan Valve; PC’de en çok oynanan oyunlar, en çok satan oyunlar, en çok satan yeni oyunlar, Steam Deck’te en çok oynananlar, en fazla satan VR oyunları ve benzeri gibi kategorilere ayırarak enlerini belirledi. İşte Valve’nin en popüler oyunlar listesi…

Steam Açıkladı, İşte 2023’ün En İyi PC Oyunları Listesi

Steam tarafından açıklanan 2023’ün en iyi oyunları listesinin kategorileri şu şekilde; PC’de en çok oynanan oyunlar, en çok hasılat yapan erken erişim oyunları, en çok satan oyunlar, en çok satan yeni oyunlar, Steam Deck’te en çok oynananlar, en fazla satan VR oyunları, kontrol cihazı ile en çok oynanan oyunlar. Steam’in söz konusu kategorilerinde yer alan oyunların ilk 12’si Platin; kalanlar ise sırası ile altın, gümüş ve bronz oyunlar olarak adlandırılmakta. Bahse konu liste 1 Ocak 2023 ile 15 Aralık 2023 tarihleri arasındaki oyunları kapsamakta.

Steam’in 2023 brüt gelirine göre belirlenen en iyi 12 oyun arasında ücretli oyunlarla birlikte ücretsiz oyunlar da yer almakta. 12 platin oyun arasındaki ücretsiz oyunlar arasında Lost Ark ve Apex Legends gibi yapımlar yer alırken, ücretli oyunlarda ise Starfield ve Hogwarts Legacy gibi efsaneler bulunuyor. Altın değerindeki oyunlar arasında ise GTA 5 ve Dead by Daylight gibi yapımlarla birlikte yeni çıkanlardan da EA Sports FC 24 ve Resident Evil 4 Remake gibi popüler oyunlar yer almakta.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Steam’de 2023’ün En Çok Satan Oyunları

2023 en iyi oyunlar listesinin en çok satanları kategorisinde Apex Legends, Baldur’s Gate 3 gibi yapımlar yer alıyor. En çok satanlar kategorisinin 12 platin oyunu şu şekilde:

Apex Legends

Baldur’s Gate 3

Call of Duty (MW 3, Warzone, MW 2)

Counter – Strike 2

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Dota 2

Hogwarts Legacy

Lost Ark

PUBG: Battlegrounds

Sons of the Forest

Starfield

Steam’in açıkladığı yeni çıkan en çok satan oyunlar listesinin başında Armored Core VI: Fires of Rubicon oyunu yer alıyor. 2023’ün yeni çıkanlarda en çok satanlarının ilk 12’si ise şu şekilde:

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Baldur’s Gate 3

Cities: Skylines 2

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Payday 3

Remnant 2

Resident Evil 4 (remake)

Sons of the Forest

Starfield

Star Wars Jedi: Survivor

Street Fighter 6

Steam’de 2023’ün En Çok Oynanan Oyunları

Steam’in 2023’ün en çok oynanan oyunları listesinin platin oyunları arasında ise pek çok oyun severin vazgeçilmezlerinden olan Counter Strike 2 (CS2), Destiny 2 ve Dota 2 yer alıyor. Yeni çıkan yapımlardan en çok oynananlar ise Hogwarts ve Baldur’s Gate 3 gibi dönemin en popüler oyunlarından. Aşağıda listesini vereceğimiz oyunlar 300 bini aşkın oyuncuya erişmiş olan oyunlar. 2023’ün en çok oynanan oyunlarının ilk 12’si ise şu şekilde:

Apex Legends

Baldur’s Gate 3

Counter – Strike 2

Destiny 2

Dota 2

Goose Goose Duck

Hogwarts Legacy

Lost Ark

PUBG: Battlegrounds

Sons of the Forest

Starfield

2023 yılında Steam Deck’te en çok oynanan oyunların listesine geldiğimizde ise yine Baldur’s Gate 3, GTA 5 gibi oyunları görüyoruz. Bahse konu liste Steam Deck günlük aktif kullanıcı sayısı baz alınarak oluşturulmuştur. Bu kategorinin ilk 12’si ise şu şekilde listelenmiş durumda:

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Dave the Diver

Elden Ring

Half – Life

Hogwarts Legacy

Grand Theft Auto 5

Resident Evil 4 (remake)

Starfield

Vampire Survivors

The Witcher 3: Wild Hunt

En İyi PC Oyunları: 2023’te En Çok Satan VR Oyunlar

Steam’in yayımladığı listede en çok satan VR oyunlar kategorisinde ise listenin başında Beat Saber yer alıyor. En çok VR oyunlarının ilk 12 platin oyunu ise aşağıdaki gibi listelenmiş durumda: