Steam Donanım Anketi 2023 Çarpıcı Sonuçlar Ortaya Koydu

Steam Donanım Anketi Kasım ayına ilişkin istatistikleri yayımlandı. Platform kullanıcılarının donanım tercihlerine yönelik tercihlerini aktaran ankette şaşırtıcı veriler yer alıyor. Ankete damgasını vuran konu Windows 11’in yükselişi olurken; işletim sistemleri, işlemciler ve ekran kartları tarafında da kızışan bir rekabet söz konusu. Oyuncuların ekran kartı tercihlerinde ise pek bir değişme gözlenmedi. RTX 3060 yine zirvede, işte detaylar…

Steam Donanım Anketi Kasım Ayı Ekran Kartı Sonuçları

Steam’in donanım anketi Kasım ayı verilerine, oyuncular için en önemli donanımlardan biri olan ekran kartı tercihleri ile başlayalım. Anket sonuçlarına göre kullanıcıların ekran kartı tercihlerinde Ekim ayına göre pek değişme yaşanmamış görünüyor.

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Steam kullanıcılarının en çok tercih ettiği ekran kartı Kasım ayında da Nvidia’nın RTX 3060’ı oldu. İkinci sırada GTX 1650 yer alırken üçüncülüğü ise GTX 1060 aldı. Bunları takip eden diğer ekran kartları ise sırasıyla RTX 3060 mobil, RTX 2060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, GTX 1050 Ti, RTX 3050, GTX 1660 Super oldu.

Steam Donanım Anketi Kasım Ayı Verilerine Göre Windows 11 Kullanımı Arttı

Steam kullanıcılarının işletim sistemi tercihlerinde yaşanan bir değişim söz konusu. Kasım ayında kullanıcıların Windows 11 kullanımında artış yaşandı. Önceki ayların anket sonuçlarına göre platform kullanıcılarının en çok tercih ettiği işletim sistemi Windows 10 64 Bit idi. Ekim ayında Windows 10 64 Bit tercih edenlerin oranı yüzde 67’yi aşkınken, Kasım ayında yaklaşık yüzde 11,9 pay kaybederek yüzde 55,44 seviyelerine indi.

Windows 10 64 Bit tercih edenlerin sayısında azalma yaşanırken Windows 11 cephesinde ise artış yaşandı. Ekim ay verilerine göre kullanıcı sayısını yüzde 12,2 artırarak, yüzde 31,43 olan kullanma oranını yüzde 4354’e yükseltmeyi başardı. Bu alanda lider hala Windows 10 olsa da Windows 11’in kayda değer bir yükselişi mevcut. Valve’nin açıkladığı verilere göre Steam’deki 3. en çok tercih edilen işletim sistemi ise Windows 7 64 bit. Ekim ayına göre Windows 7 kullanımında da yüzde 0,38’lik bir düşüş yaşanmış ve Kasım verisi yüzde 0,72’de kalmıştır.

Steam Donanım Anketi Kasım ayı sonuçlarına göre kullanıcıların en çok tercih işletim sistemleri aşağıdaki gibi listelenebilir (Ekim ayına göre artış ya da azalışları parantez içlerinde verilmiştir):

Windows 10 64 bit: %55.44 (-%11,88)

Windows 11: %43,54 (+%12,20)

Windows 7 64 bit: %0,72 (-%0,38)

Windows 8.1 64 bit: %0,17 (-%0,03)

Windows 7 32-bit: %0,06 (-%0,06)

Diğer: %0,08

Kullanıcıların İşlemci Tercihleri

Steam anketinin Kasım ayı sonuçlarında yer alan bilgilere göre Ekim ayında büyük bir sıçrama yapan Intel, bu ay yüzde 8 civarında bir düşüş yaşadı. Intel kullanıcı sayısı Kasım ayında yüzde 66 seviyesinde kaldı. AMD cephesinde ise yine yaklaşık yüzde 8’lik bir artış söz konusu. AMD işlemcisini tercih edenlerin oranı ise yüzde 34’e yaklaştı.