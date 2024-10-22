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Valve Corporation tarafından geliştirilen Steam, global çapta en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu ve sektörde güçlü bir yere sahip. Steam, sıklıkla en çok beğenilen oyunlar ya da en çok oynanan oyunlar hakkında referans olabilecek istatistiki bilgileri paylaşıyor ve bu kapsamda yeni verileri paylaştı. Steam en çok indirilen oyunlar listesi açıklandı. İşte oyuncuları en çok tercih ettiği oyunlar…

Steam En Çok İndirilen Oyunlar Listesi Açıklandı – 22 Ekim!

Bir Valve hizmeti olan Steam; djital oyun dağıtımı, dijital hak yönetimi, çok oyunculu oynanış ve iletişim sunan bir platform olarak tanımlanmakta. Küresel çapta en çok tercih edilen oyun platformu, 2023 yılında Türkiye’yi MENA ülkeleri arasına aldı ve TL ile işlemi bitirdi. Kullanıcıların en çok tercih ettiği dijital oyun dağıtım platformu Steam, PC oyunları kapsamında en çok indirilen yapımları paylaştı.

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SteamDB’nin paylaştığı listeye baktığımızda en çok tercih edilen oyunların zirvesinde Counter Strike 2’nin bulunduğunu görüyoruz. Oynaması ücretsiz olan bu yapım bilindiği üzere genellikle en çok indirilenlerin ilk üçünde yer alıyor. Listenin ikinci sırasında 1 Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürülen Throne and Liberty yer almakta ve üçüncü ise 10 Ekim 2024’te çıkmış olan DRAGON BALL: Sparking! ZERO oldu.

Counter Strike 2 Yine Zirvede

İşte en çok indirilen PC oyunları listesi: