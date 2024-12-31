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Dünya çapında en çok kullanıcıya sahip olan dijital oyun platformu olan Steam, son zamanlarda oyun fiyatlarında yaptığı büyük indirimler ile dikkatleri üzerine çekti. Dönemine göre büyük indirim kampanyaları düzenleyen platformda en beğenilen oyunlar açıklandı. 31 Aralık itibarı ile Steam en çok indirilen PC oyunları listesini yayınladı. Liste geçtiğimiz haftanın (23 – 29 Aralık) istatistiklerine göre derlenmiş durumda.

Steam En Çok İndirilen PC Oyunları Listesini Yayınladı – 31 Aralık!

Dijital oyun platformu Steam, 31 Aralık 2024 itibarı ile geçtiğimiz hafta en çok indirilen PC oyunları listesini yayınladı. Steam’in bu listeleri aslında; hangi oyunu oynasam diye düşünenler, en beğenilen PC oyunları hangileri sorusunu soranlar ve oyun satın almak isteyenler için muhteşem bir referans noktası.

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Steam haftanın en çok indirilen oyunları listesinin zirvesi Counter – Strike 2’nin oldu. Listenin iki numarası Steam Deck olurken üçüncü ise Aralık ayının başlarında oyuncuya sunulan Path of Exile 2 şeklinde gerçekleşti. Marvel Rivals listenin dördüncü sırasında kendine yer bulurken 5. en çok indirilen oyun ise Dota 2 oldu.

Listeye baktığımızda kısa bir zaman önce düzenlenen 2024 yılının en iyi oyunları ödüllerinin aday listelerinde yer alan yapımlar göze çarpmakta. Bu kapsamda Elden Ring, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate 3, Call of Duty: Black Ops 6, Balatro gibi oyunlar listede yer almakta. 2024 yılı oyun severler için oldukça verimli bir yıl oldu ve piyasaya sürülen üst seviye oyunların çoğu en beğenilen oyunlar arasında yer almayı başardı.

Counter Strike 2 En Çok İndirilen Oyun Oldu

Steam’de haftanın en çok indirilen oyunları aşağıdaki gibi listelenebilir: