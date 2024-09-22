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10 – 17 Eylül tarihleri arası için Steam en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Listenin zirvesinde görmeye alışık olduğumuz Counter Strike 2 yer alırken God of War Ragnarök haftanın en çok satan ikinci oyunu olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hali hazırda oyun arayışında olanlar; hangi oyunu oynasam, en iyi oyunlar, en iyi oyun tavsiyeleri, oyun önerileri ve benzeri gibi araştırmalar yapanlar için rehber niteliğinde olacak en çok satanlar listesi içeriğimizde….

Steam En Çok Satan Oyunlar Listesini Paylaştı – 22 Eylül!

Dünya çapında en çok kullanıcıya sahip olan dijital oyun dağıtım platformu Steam 10 – 17 Eylül arasında en çok satan oyunlar listesini yayınladı. Bu liste yeni bir oyun satın almak isteyenler için oldukça güzel bir rehber niteliğinde. En çok satan oyunlar listesinin zirvesinde Counter Strike 2 yer alıyor. En sevilen birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan CS2’yi çok satanlarda görmeye oldukça aşinayız zaten.

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En beğenilen oyunlar listesinin ikinci sırasında ise Santa Monica imzalı, aksiyon macera oyunu God of War Ragnarök yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında ise Focus Entertainment tarafından yayınlanan Warhammer 40,000: Space Marine 2 oyunu bulunmakta. Steam en çok satan oyunlar listesi; en beğenilen oyunlar, en çok önerilen oyunlar, oyun tavsiyeleri konusunda oldukça iyi bir referans noktası olabilir.

10-17 Eylül tarihleri arasında Steam’de en çok satan oyunlar listesi aşağıdaki gibidir: