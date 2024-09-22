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Steam En Çok Satan Oyunlar Listesini Paylaştı – 22 Eylül!

Emine Emre Emine Emre
22 Eylül 2024
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Steam En Çok Satan Oyunlar Listesini Paylaştı - 22 Eylül

10 – 17 Eylül tarihleri arası için Steam en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Listenin zirvesinde görmeye alışık olduğumuz Counter Strike 2 yer alırken God of War Ragnarök haftanın en çok satan ikinci oyunu olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hali hazırda oyun arayışında olanlar; hangi oyunu oynasam, en iyi oyunlar, en iyi oyun tavsiyeleri, oyun önerileri ve benzeri gibi araştırmalar yapanlar için rehber niteliğinde olacak en çok satanlar listesi içeriğimizde….

Steam En Çok Satan Oyunlar Listesini Paylaştı – 22 Eylül!

Dünya çapında en çok kullanıcıya sahip olan dijital oyun dağıtım platformu Steam 10 – 17 Eylül arasında en çok satan oyunlar listesini yayınladı. Bu liste yeni bir oyun satın almak isteyenler için oldukça güzel bir rehber niteliğinde. En çok satan oyunlar listesinin zirvesinde Counter Strike 2 yer alıyor. En sevilen birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan CS2’yi çok satanlarda görmeye oldukça aşinayız zaten.

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En beğenilen oyunlar listesinin ikinci sırasında ise Santa Monica imzalı, aksiyon macera oyunu God of War Ragnarök yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında ise Focus Entertainment tarafından yayınlanan Warhammer 40,000: Space Marine 2 oyunu bulunmakta. Steam en çok satan oyunlar listesi; en beğenilen oyunlar, en çok önerilen oyunlar, oyun tavsiyeleri konusunda oldukça iyi bir referans noktası olabilir.

10-17 Eylül tarihleri arasında Steam’de en çok satan oyunlar listesi aşağıdaki gibidir:

  1. Counter-Strike 2 – Oynaması Ücretsiz
  2. God of War Ragnarök – 49.99 dolar
  3. Warhammer 40,000: Space Marine 2 – 39.99 dolar
  4. EA SPORTS FC 25 – 69.99 dolar
  5. The Crew 2 – 0.80 dolar
  6. Black Desert – 4.99 dolar
  7. Forza Horizon 5 – 32.78 dolar
  8. Final Fantasy XVI – 39.99 dolar
  9. Dota 2 – Oynaması Ücretsiz
  10. Pubg: Battlegrounds – Oynaması Ücretsiz
  11. Forza Horizon 4 – 19.99 dolar
  12. NBA 2K25 – 69.99 dolar
  13. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – 6.39 dolar
  14. Mount & Blade 2: Bannerlord – 19.99 dolar
  15. Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ – 59.99 dolar
  16. eFootball – Oynaması Ücretsiz
  17. Helldıvers 2 – 39.99 dolar
  18. The Last of Us Part I – 59.99 dolar
  19. Grand Theft Auto 5 – 20.40 dolar
  20. God of War – 49.99 dolar
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