Steam En İyi Ücretsiz Oyunlar 2024

Steam şüphesiz en çok kullanılan oyun platformlarından biridir. Oyunculara saatler süren eğlence sunan Steam oyunları ile milyonlarca oyuncunun bu oyunlara bağlı kalması anlaşılabilir bir durumdur. Bu, pazarı buna değer kılan yaz indirimleri gibi sık yapılan fırsatlarla daha da iyi hale geliyor. Ancak Steam’de ücretsiz oyunlar da bulabilirsiniz. Platform pek çok ücretsiz oyunla dolu olduğundan, sizin için en iyi ücretsiz Steam oyunlarını bu listede bir araya getirdik.

Steamdeki En İyi Ücretsiz Oyunlar

Conflict of Nations: World War III

World of Tanks

Destiny 2

Crossout

PUBG

Hawked

Unturned

Cry of Fear

Dota 2

Counter-Strike 2

Warframe

Apex Legends

The Sims 4

Brawlhalla

War Thunder

SCP: Secret Laboratory

Deceit

Marvel Snap

Doki Doki Literature Club

Fishing Planet

En İyi Ücretsiz Steam Oyunları

Conflict of Nations: World War III

Conflict of Nations: World War III, potansiyel bir üçüncü dünya savaşına dayanıyor. Oyun küresel durumun artık tüm ülkelerin topyekun bir savaş halinde olduğu ölçüde kötüleştiği bir gelecekte geçiyor ve mevcut birçok ulustan birinin kontrolünü ele geçiriyorsunuz. Hepsinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri var; bazıları diğerlerine göre açık bir avantaja sahip; bunun nedeni daha fazla şehre sahip olmaları ve daha fazla araziyi kaplamaları ya da haritada stratejik bir konuma sahip olmaları olabilir. Bir oyun haftalarca, hatta muhtemelen aylarca sürebilir ve bu strateji oyununa uzun vadede girerken, kendinizi küresel bir süper güç olarak güçlendirmek için tüm uzmanlığınızı kullanmanız gerekecek.

World of Tanks

World of Tanks on yılı aşkın bir süredir piyasada. Wargaming’in MMO’su, her biri savaş alanındaki diğer tanklarla mücadele etmek üzere özenle tasarlanmış 800’den fazla araç içeriyor. Oyuncular beş farklı araç türüne erişebilir: hafif tanklar, orta tanklar, ağır tanklar, tank avcıları ve KMT’ler (kundağı motorlu silahlar). Büyük ölçekli savaşlarda takımlar, rakip takımı ezmek için iyi bir makine gibi birlikte çalışmalıdır. Tank savaşının taktik yönünden hoşlanıyorsanız World of Tanks tam size göre ve hareket halindeyken oyun oynamayı seviyorsanız keyif alabileceğiniz ayrı bir mobil sürümü de mevcut.

Destiny 2

Destiny 2, gizemlerle dolu bir galaksiyi keşfetmeyi konu alan devasa bir oyundur. Oyunda Dünya’nın savunma kalesini savunan bir muhafız rolündesiniz. Üç benzersiz sınıftan birini seçebilir ve onların tanrısal güçlerini kullanarak düşmanlarınızı yok edebilirsiniz. Yıllar süren içeriği nedeniyle girilmesi en kolay oyun olmasa da, mükemmel silah oyunu sayesinde bu zahmete fazlasıyla değer. Temel oyun sizi yalnızca ileriye götürür, ancak size keşfedilecek daha fazlasını sağlayacak çok sayıda Destiny 2 genişletmesi ve yararlanabileceğiniz yeni OP Destiny 2 yapıları da mevcuttur.

Crossout

Crossout, canavarca büyüklükte makineler üretip inşa ettiğiniz ve bunları oyunlarda başkalarına saldırmak için kullandığınız kıyamet sonrası bir MMO aksiyon oyunudur. Küçük, çevik arabalardan dayanıklı off-road araçlarına kadar çok çeşitli araçları, bir o kadar büyük bir silah cephaneliğiyle üretebilirsiniz. Savaştıkça seçtiğiniz Crossout grubuyla itibarınızı artırırsınız. PvP veya PvE’de (kullanıcı tarafından oluşturulan bölüm sonu canavarlarıyla bile savaşabileceğiniz) iyi bir atış yapmak, araç mücadelenize devam etmek için size yeni parçalar ve planlar verecektir.

PUBG

Her şeyi başlatan battle royale oyunu PUBG artık daha fazla sezonluk fragman, yeni haritalar ve araçlar, çelik halatlar ve çok daha fazlasıyla ücretsiz. Hâlâ affetmez özelliğini koruyor, ama şansınız varsa ayakta kalan son kişi siz olabilirsiniz. Her an ölümün gelebileceği süper yoğun bir nişancı oyunu arıyorsanız ve hâlâ PUBG oynamadıysanız bir göz atın.

Hawked

Hawked, Fortnite ve Borderlands gibi oyunların popüler hale getirdiği tanıdık görsel tarzların bir karışımını içeren bir çıkarma nişancı oyunudur. Bu oyunda hazineyi ortaya çıkarmak için canavarlarla savaşmalı, ardından ganimetinizi düşman takımlarına kaptırmadan adadan kaçmalısınız. Oyunculara ve canavarlara saldırmak için yakın dövüş silahlarının bir karışımı, kendinizi tehlikeden korumak için bariyerleri yükselten güçler ve tuhaf ve harika silahlardan oluşan bir cephanelik ile burada sevilecek çok şey var. Ayrıca diğer oyunlara nispeten daha yakın zamanda piyasaya sürüldü, bu yüzden şimdi oyuna dahil olmanın en iyi zamanı

Unturned

Unturned, bloklu oyun hayranları için mükemmeldir. Hepimiz Minecraft’taki zombilere aşinayız ancak Unturned, öncüllerinin işçiliği, inşası ve yaratıcı yönleriyle tamamlanan gerçek bir zombi kıyamet oyunu olarak bunu bir adım daha ileri götürüyor. Arkadaşlarınızla oynayın veya diğer hayatta kalanlarla savaşın, zombi sürülerini vurun, NPC görevlerini tamamlayın ve hatta çeşitli araçlarla denizlere veya göklere çıkın. Bu ücretsiz oyunda sizi meşgul edecek pek çok şey var, bu yüzden denememek için hiçbir bahaneniz yok.

Cry of Fear

Ücretsiz Steam oyunlarının büyük çoğunluğunun canlı hizmet veren çok oyunculu oyunlar olması hiç de şaşırtıcı değil. Ancak Cry of Fear, bu trendi tamamen ortadan kaldırarak birinci sınıf bir korku deneyimini tamamen ücretsiz sunuyor. Mütevazı korku, Silent Hill gibi klasik hayatta kalma korku deneyimlerinden doğrudan ilham alarak travma, psikoz ve iyileşmenin yepyeni bir alegorisini yaratan bir Half-Life modu olarak hayata başladı. Kendi başına şüphesiz dehşet verici bir tek oyunculu oyun deneyimi yaşatır ancak sonuna kadar görmek için ek desteğe ihtiyacınız varsa dört oyuncuya kadar işbirliğini de destekler.

Dota 2

Dota 2, WarCraft 3 için orijinal özel oyunun sunduğu aksiyon dolu, yoğun ve karmaşık 5v5 kahraman tabanlı oynanışın aynısını sunan, Steam’deki en büyük oyunlardan biridir. League of Legends’ın mekanik olarak yeterince ilgi çekici olmadığını düşünüyorsanız, halihazırda bildiğiniz temel deneyime tonlarca ek sistem ekleyen bu oyunla bir sonraki seviyeye geçmeye hazırlanın. İki oyun arasındaki bir diğer büyük fark, Dota 2’de her şeyin aslında ücretsiz olmasıdır; oynanabilir 124 karakterin hiçbirini satın almanıza gerek yoktur, en baştan hepsine erişim sağlayabilirsiniz.

Counter-Strike 2

CS:GO’nun devamı olan Counter-Strike 2 artık karşınızda ve her zamankinden daha iyi. Pek çok büyük görsel ve mekanik güncellemeyle, bildiğiniz ve sevdiğiniz oyun olmaya devam ederken çok daha akıcı bir deneyim sunuyor. CS2, üst düzey bir taktiksel nişancı oyunudur ve hemen hemen her beceri seviyesinde saatlerce vakit geçirerek kolayca oynayabileceğiniz bir oyundur.

Warframe

Bu oyunu oynamanız için sadece şu iki kelime yeterli: Uzay ve ninjalar. Temel olarak Warframe’de oynadığınız şey budur; size müthiş ateş gücü, usta kılıç becerileri ve arayışınızda kullanabileceğiniz diğer güçlü yetenekler kazandıran savaş kıyafetlerinin kontrolünü elinize alırsınız. Bu oyun oldukça uzun bir süredir piyasada ve bu da tonlarca özelliğin eklenmesine ve pek çok sürpriz ve dönüş içeren destansı bir hikayenin geliştirilmesine yol açtı; bu durum da zaten mükemmel olan oynanışa gerçekten değer katıyor.

Apex Legends

Apex, Titanfall 2’nin küllerinden doğan yoğun bir kahraman nişancı oyunudur. Aynı dünyada geçen Apex Legends’ta, hepsi battle royale veya takım tabanlı modlarda zirveye çıkmak için yarışan 20’den fazla efsane var. Oyun fütüristik silahlara, hızlı ve yoğun savaşlara ve muhteşem bir dünyaya sahip.

The Sims 4

Hayatınıza biraz ara vermek istiyorsanız ve başkasının hayatına atlamak istiyorsanız The Sims 4 güzel bir oyundur. Bir süre önce ücretsiz oynanabilen bir modele geçiş yapan EA’nın hayat simülasyonunun temel sürümünün keyfini tek bir ücret ödemeden çıkarabilirsiniz. Temel oyun yine de, karakterler yaratma, bir ev inşa etme ve dekore etme veya sim’lerinize karşı havuzla ilgili iğrenç suçlar işleme gibi rahatlatıcı bir oturuma katılmak için yeterlidir.

Brawlhalla

Ubisoft, piyasadaki en iyi oyunlardan bazılarını yayınlamasıyla tanınıyor ve Brawlhalla da ücretsiz de olsa bunlardan biri. Brawlhalla, atari tarzı bir ortamda oyuncuları birbirine düşüren sekiz oyunculu bir platform dövüş oyunudur. Oyun, 20’den fazla farklı modla birlikte seçebileceğiniz 50’den fazla farklı efsaneye sahiptir. En iyi yanı, oyunun hemen hemen tüm platformlarda ücretsiz olarak mevcut olmasıdır, böylece arkadaşlarınızla kolayca çapraz oynayabilirsiniz.

War Thunder

War Thunder burada listelenen diğer oyunların aksine özellikle bir savaşa odaklanır. Bu çapraz platformlu MMO askeri oyunu, havacılık ve zırhlı araçlardan deniz taşıtlarına kadar çeşitli savaş birimlerine adanmıştır. Oyuncular 2.000’den fazla araç arasından seçim yapabilir ve gerçekçi savaş senaryolarında birbirleriyle savaşabilirler. Gerçek anlaşmayı arayanlar için War Thunder, Steam’deki en iyi oyunlardan biri olarak nitelendiriliyor.

SCP: Secret Laboratory

SCP en çok oynanan oyunlardan biri olmasa da kesinlikle bir kült klasiktir. Secure Contain Protect’i temsil eden SCP, doğaüstü anormallikleri barındıran bir kavram paranormal organizasyonudur. Bu nesneler veya varlıklar tehlike düzeylerine göre çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Gizli Laboratuvar, birçok anormalliğin kaçtığı aynı hikayeye odaklanıyor ve bunları bulup kontrol altına almak sizin göreviniz.

Deceit

Deceit, başka bir takım tabanlı oyundur ancak bunun yerine konsepti tersine çevirir. Bu çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu, sizi ya hayatta kalan birinin ya da enfekte bir ruhun yerine koyuyor. Normal kişi olarak diğer insanlarla birlikte çalışmalı ve kaçmak için eşyaları toplamalısınız ya da bunu tek başınıza yapmalısınız. Enfekte olan kişi olarak kan içmek, girişimleri sabote etmek ve herkesi öldürmek sizin görevinizdir. Hangi tarafa düşeceğinizi yalnızca şansınız belirleyecektir.

Marvel Snap

Muhtemelen Marvel Snap’i geçerken duymuşsunuzdur. Ve siz oynamamış olsanız bile yakın bir tanıdığınız denemiş olabilir. Sonuçta Marvel evreni gibi harika bir ortamı ele alıyor ve onu bir kart oyunu döngüsüyle karıştırıyor. Marvel Snap kendinize 12 destelik bir kart oluşturduğunuz ve rakibinizi alt ederek maçı kazandığınız hızlı tempolu, toplanabilir bir kart oyunudur. Oyun, bazı benzersiz mekaniklere ve erişilebilir oynanışa sahip olmasıyla biliniyor. Oyunun bu özelliği onu her gün etkileyici sayıda oyuncunun denemesini sağladı.

Doki Doki Literature Club

Doki Doki Edebiyat Kulübü resmi olarak Steam’de sunulduğunda, geliştiricisinin yaptığı muhteşem bait-and-switch işlemi herkesi şaşırtmıştı. Sevimli karakterlerin yer aldığı romantik bir görsel romana benzeyen oyunun altında uğursuz bir hikaye gizleniyor. Bu, ilk birkaç saatin sevimli kızlarla sevimli şeyler yaptığınız romantik, görsel roman ve meta korku oyunudur. Bununla birlikte, ilk işareti geçtiğinizde, oyun sizi aktif olarak görevleri yapmaya yönlendiren ürkütücü bir hikayeye dönüşür.

Fishing Planet

Yukarıdaki oyunları oynadıktan sonra, Fishing Planet’in size sunabileceği sakinleştirici bir deneyime ihtiyacınız olacak. Oynaması ücretsiz olan bu oyun, sizi sıradan bir insanın yerine koyan bir balık tutma simülatörüdür. Oyunda iklime, zamana, güne, mevsime ve diğer faktörlere bağlı olarak davranışlarını değiştiren 170’den fazla balık türü bulunuyor. Oyun ayrıca aralarından seçim yapabileceğiniz 25’ten fazla su yolu ile son derece güzel. Yani günün sonunda tek istediğiniz sakin olmaksa Fishing Planet’e göz atın.