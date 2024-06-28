Ana Sayfa » Oyun Steam Fiyatı 400 TL Olan Oyun Epic Games’te Ücretsiz Oldu! Oyun Steam Fiyatı 400 TL Olan Oyun Epic Games’te Ücretsiz Oldu! Emine Emre 2 Görüntüleme

Epic Games her hafta olduğu gibi bu hafta da ücretsiz oyununu açıkladı. Steam fiyatı 400 TL olan oyun Epic Games’te ücretsiz oldu. Bir hafta boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek oyunun Epic Games Store’daki normal fiyatı 190 TL. Sevilen aksiyon oyunlarından biri olan yapım hangisi ve Epic Games’te ücretsiz nasıl indirilir bakalım…

Steam Fiyatı 400 TL Olan Oyun Epic Games’te Ücretsiz Oldu!

Dünya çapında en çok kullanılan ikinci dijital oyun dağıtım platformu olan Epic Games Store her hafta abonelerine ücretsiz oyun sunmaya devam ediyor. Genellikle her hafta Perşembe günü yeni ücretsiz oyun erişime açılıyor ve bir sonraki hafta Perşembe’ye kadar bedava indirilebiliyor. Epic Games’in 27 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasındaki bedava oyunu ise Sunless Skies: Sovereign Edition oldu.

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Sevilen nişancı oyunu Sunless Skies: Sovereign Edition, Epic Games Store kullanıcıları tarafından 4 Temmuz Perşembe günü saat 18:00’a kadar bedava indirilebilecek. Peki Epic Games’te ücretsiz oyun nasıl indirilir, açıklayalım…

Öncelikle Epic Games Store resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Kullanıcı hesabınız yoksa hemen açabilirsiniz. Hesaba girildikten sonra Sunless Skies: Sovereign Edition sayfasına gidilerek yükle seçeneği tıklanır ve oyun kullanıcı kütüphanesine eklenmiş olur. Artık kullanıcı oyunu Epic Games hesabını kapatmadığı sürece dilediği zaman ücretsiz bir şekilde oynayabilir.

Sunless Skies: Sovereign Edition Nasıl Bir Oyun?

Failbetter Games ve Blitworks tarafından geliştirilen ve Failbetter Games tarafından yayınlanan Sunless Skies: Sovereign Edition; 19 Mayıs 2021 tarihinde, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, macOS ve Klasik Mac OS platformları için yayınlanmıştır. Sunless serisinin bir oyunu olan Sovereign Edition, rol yapma oyunu, macera oyunu, bağımsız video oyunu, nişancı oyunu ve adventure kategorilerinde yer almaktadır.

Sevilen Rogue-lite oyunu olan Sunless Skies Sovereign Edition kapsamında oyuncu uçan buharlı lokomotifi ve mürettabatı ile farklı bir yolculuğa çıkmaktadır. Steampunk temalı bir atmosferde geçen oyunda yeni araçlar ve yeni bir hikaye oyun severleri beklemektedir. Oyunun Steam kullanıcı beğeni puanının 10 üzerinden 9 olduğunu da hatırlatalım.Eğer Sunless serisini seviyor ya da yeni bir oyun deneyimlemek istiyorsanız, hali hazırda ücretsiz olan bu oyunu kütüphanenize eklemeyi unutmayın.