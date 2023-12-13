Ekim ayının sonunda yaptığı duyuru ile Türk oyuncuları büyük hayal kırıklığına uğratan Steam, 20 Kasım itibariyle dolar ile oyun satışına başlayacağını belirtmişti. Steam’in daha önce duyurduğu gibi 20 Kasım’da dolara geçmesinin ardından pek çok oyuncu TL ile oyun satan farklı platformlara yöneldi. Ancak oyuncuları üzen gelişmeler hız kesmiyor. Steam gibi EA Play de TL’den dolara geçti ve artık Türk Lirası ile oyun satmayacak.

Steam Gibi EA Play de TL’den Dolara Geçti, Oyunlara Zam Geldi!

EA Play’in dolara geçmesi ile birlikte pek çok oyuna zam geldi. Örneğin, EA Sports FC fiyatı 1.100 TL’den 69,99 dolara çıktı (yaklaşık 2100 TL). Oyunların zamlı ve dolar bazlı fiyatlarından bir kaçına daha örnek vermek gerekirse:

Dead Space – 59,99 dolar

Need For Speed Unbound – 69,99 dolar

It Takes Two – 39,99 dolar

EA Sports WRC – 49,99 dolar

Tales of Kenzera 17,99 dolar

The Sims 4 Modern Luxe Kit – 4,99 dolar

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Abonelik Ücretleri de Dolara Döndü ve Zamlandı!

EA Play abonelik ücretleri de tıpkı oyunlar gibi dolar bazlı olarak ve zamlı şekilde sunulmaya başlandı. EA Play’in yeni dolar bazlı abonelik ücretleri eski ve yeni haliyle şu şekilde:

EA Play: Eski fiyat 39.99 TL iken yeni fiyat 4.99 dolar (145 TL) oldu.

EA Play Pro: Eski fiyat 149.99 TL iken yeni fiyat 14.99 dolar (435 TL) oldu.

EA Play Yıllık: Eski fiyat 249.99 TL iken yeni fiyat 29.99 dolar ( 870 TL) oldu.

EA Play Pro Yıllık: Eski fiyat 999.99 TL iken yeni fiyat 99.99 dolar (2900 TL) oldu.

Türkiye’ye Özel Fiyatlandırma da Yok, ABD İle Fiyatlar Aynı!

EA Play’in dolara geçmesinin ve fiyatlarına zam yapmasının ardından dikkat çeken bir diğer husus ise, MENA Bölgesine özel fiyatlandırma politikasının uygulanmaması oldu. Gerek oyun fiyatlarında ve gerekse abonelik ücretlerinde Amerika Birleşik Devletleri ile aynı fiyata getirilen ücretler, oyuncuların tepkisini çekti.

Steam’in dolara geçişinin ardından da pek çok oyunun global bazlı fiyatı ülkemizde de uygulanmaya başlanmış, ancak sonrasında bazı oyunlar için MENA Bölgesi özel fiyatlandırmasına geçilmişti. Bu durumun ilerleyen günlerde EA Play tarafından da yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Oyuncuların talepleri de bu noktada, oyunların ve aboneliğin fiyatı dolar bazında olsa dahi Türkiye için özel bir fiyatlandırma yapılması yönünde…

Epic Games de Dolara Geçecek Mi?

Steam ve EA Play’in dolara geçmesinin ardından, Türk gamerları diğer oyun platformlarının da dolara geçmesi korkusu sardı. Özellikle Steam’in en büyük alternatifi konumunda bulunan Epic Games’in dolar ile oyun satışına geçmemesi oyuncuların en büyük temennilerinden biri haline geldi.

Epic Games’ten bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte, küresel oyun rekabetine önem veren Epic Games CEO’su Tim Sweeney’in bu yönde bir karar almayacağı tahmin ediliyor. Ubisoft, Xbox ve Playstation gibi platformlar da şu anda para birimi değişimi konusunda sessizliğini koruyor.