Steam Herkesin Bedava Kendi RPG Oyununu Yapmasına İmkan Tanıyor

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Oyun platformu Steam’den oyun tutkunlarına büyük bir jest geldi. Video oyunları hem oynama hem de geliştirme konusunda hevesli olan herkes için artık herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeyen araçlar mevcut. Bu araçlar sayesinde, gamerlar kendi oyunlarını oluşturabiliyor ve “oyun geliştirme” alanına adım atabiliyor. Steam herkesin bedava kendi RPG oyununu yapmasına imkan tanıyor, Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım.

Herkesin Bedava Kendi RPG Oyununu Yapmasını Sağlayan Araç Steam de Bedava!

Herhangi bir kodlama bilgisi olmadan kendi RPG oyununuzu oluşturmanıza imkan sağlayan RPG Maker XP, Steam’de 19 Şubat’a kadar ücretsiz dağıtılıyor. Söz konusu oyun geliştirme aracı, normalde Steam üzerinden 25 dolara satılmakta. Dolayısıyla, Steam’in yaptığı jestin oyun tutkunlarına 750 TL’nin üzerinde bir kazanç getireceğini söylemek mümkün.

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Gotcha Gotcha Games tarafından geliştirilen ve 2004 yılında piyasaya sürülen “rol yapma oyunu geliştiricisi RPG Maker XP, aradan geçen 20 yılda binlerce oyunun geliştirilmesine aracılık etti. Oyun geliştiricilerin sıkça kullandığı araçlardan biri konumunda bulunan RPG türüne özel oyun motoru, Steam’de de 2005 yılından bu yana oyun geliştirme tutkunlarına satılmaya başlandı.

Özellikle RPG türünde oyun geliştiricilerin 20 yıldır severek kullandığı RPG Maker XP, dünden itibaren Steam tarafından 1 haftalığına ücretsiz hale getirildi. Bazı kısıtlamalar ile birlikte gamerlara ve oyun geliştiricilere ücretsiz sunulan RPG Maker XP 19 Şubat akşamı saat 21’e kadar edinilebilecek. Cepkolik takipçileri için ilgili Steam linkini aşağıya bırakıyoruz:

Steam RPG Maker XP

Eski Ama İş Görür!

Steam’in söz konusu oyun yapma motorunu ücretsiz veriyor olması pek çok oyun geliştiriciyi ve oyun geliştirmeye başlamak isteyen gamerı memnun etti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan “bedava oyun geliştirme motoru”, binlerce yorum alırken, genellikle “eski ama iş görür” noktasında birleşildiğini belirtebiliriz.

Oyun geliştirmeye yeni başlayacaklar için adeta “ücretsiz kurs” niteliğinde olan ürünün Steam hesaplarına eklenmesi mantıklı bir tercih olacaktır. İlerleyen dönemde oyun geliştirmek isteyenler için de ellerinde hazır bir araç olması, bilhassa başlangıç aşaması için gamerları tatmin edecektir.