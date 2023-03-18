Steam İlkbahar İndirimleri Başladı!

Günümüzün en popüler çevrimiçi oyun platformlarından biri olan Steam her yıl olduğu oyuncularına İlkbahar indirimi ile birlikte birden fazla oyunu oldukça makul bir fiyata vereyi düşünüyor. Bugünkü yazımızda sizlere Steam İlkbahar indirimli oyunlarına göz atacağız.

İndirimli oyunlara baktığımız zaman oldukça popüler ve yeni sayılabilecek oyunlar mevcut zaten bildiğiniz gibi son yıllarda ülkemizde yaşanan kur dalgalanması yüzünden oyun fiyatlarına bir hayli zam gelmişti ve bu oyuncuları oldukça mutsuz etmişti şimdi gelin hep berabere indirimde yer alacak oyunlara bir göz atalım. Aşağıda belirttiğimiz fiyatlar indirimli fiyatlardır.

Oyun Adı Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Cyberpunk 2077 499 TL 249,50 TL Red Dead Redemption 2 1.700 TL 510 TL God of War 329 TL 197,40 TL Disco Elysium – The Final Cut 61 TL 15,25 TL UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 499 TL 349,30 TL It Takes Two 399,99 TL 199,99 TL Hades 235 TL 117,50 TL Devil May Cry 5 298,50 TL 98,50 TL Hunt: Showdown 109 TL 43,60 TL No Man’s Sky 510 TL 255 TL Doom Eternal 179 TL 71,60 TL Sid Meier’s Civilization VI 219 TL 21,90 TL Resident Evil Village 269 TL 46,75 TL STAR WARS Jedi: Fallen Order 279,99 TL 27,99 TL Inside 130 TL 13 TL FIFA 23 699,99 TL 349,99 TL Mafia: Definitive Edition 259 TL 90,65 TL Call of Duty: Modern Warfare II 1099 TL 714,35 TL Dying Light 59 TL 17,70 TL Sleeping Dogs: Definitive Edition 89 TL 13,35 TL

Yukarıda ki bahsettiğimiz oyunları 23 Mart tarihine kadar satın alırsanız indirimli fiyattan yaralanmış olursunuz.