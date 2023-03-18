Steam İlkbahar İndirimleri Başladı!

Günümüzün en popüler çevrimiçi oyun platformlarından biri olan Steam her yıl olduğu oyuncularına İlkbahar indirimi ile birlikte birden fazla oyunu oldukça makul bir fiyata vereyi düşünüyor. Bugünkü yazımızda sizlere Steam İlkbahar indirimli oyunlarına göz atacağız.
İndirimli oyunlara baktığımız zaman oldukça popüler ve yeni sayılabilecek oyunlar mevcut zaten bildiğiniz gibi son yıllarda ülkemizde yaşanan kur dalgalanması yüzünden oyun fiyatlarına bir hayli zam gelmişti ve bu oyuncuları oldukça mutsuz etmişti şimdi gelin hep berabere indirimde yer alacak oyunlara bir göz atalım. Aşağıda belirttiğimiz fiyatlar indirimli fiyatlardır.
|Oyun Adı
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Cyberpunk 2077
|499 TL
|249,50 TL
|Red Dead Redemption 2
|1.700 TL
|510 TL
|God of War
|329 TL
|197,40 TL
|Disco Elysium – The Final Cut
|61 TL
|15,25 TL
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|499 TL
|349,30 TL
|It Takes Two
|399,99 TL
|199,99 TL
|Hades
|235 TL
|117,50 TL
|Devil May Cry 5
|298,50 TL
|98,50 TL
|Hunt: Showdown
|109 TL
|43,60 TL
|No Man’s Sky
|510 TL
|255 TL
|Doom Eternal
|179 TL
|71,60 TL
|Sid Meier’s Civilization VI
|219 TL
|21,90 TL
|Resident Evil Village
|269 TL
|46,75 TL
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|279,99 TL
|27,99 TL
|Inside
|130 TL
|13 TL
|FIFA 23
|699,99 TL
|349,99 TL
|Mafia: Definitive Edition
|259 TL
|90,65 TL
|Call of Duty: Modern Warfare II
|1099 TL
|714,35 TL
|Dying Light
|59 TL
|17,70 TL
|Sleeping Dogs: Definitive Edition
|89 TL
|13,35 TL
Yukarıda ki bahsettiğimiz oyunları 23 Mart tarihine kadar satın alırsanız indirimli fiyattan yaralanmış olursunuz.