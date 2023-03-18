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Steam İlkbahar İndirimleri Başladı!

Bugünkü yazımızda sizlere 23 Marta'a kadar sürecek olan Steam İlkbahar indirimli oyunlarına göz atacağız.

Mustafa

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Steam İlkbahar İndirimleri Başladı

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İki yıl önce piyasaya çıkan macera oyunu Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands...

Günümüzün en popüler çevrimiçi oyun platformlarından biri olan Steam her yıl olduğu oyuncularına İlkbahar indirimi ile birlikte birden fazla oyunu oldukça makul bir fiyata vereyi düşünüyor. Bugünkü yazımızda sizlere Steam İlkbahar indirimli oyunlarına göz atacağız.

İndirimli oyunlara baktığımız zaman oldukça popüler ve yeni sayılabilecek oyunlar mevcut zaten bildiğiniz gibi son yıllarda ülkemizde yaşanan kur dalgalanması yüzünden oyun fiyatlarına bir hayli zam gelmişti ve bu oyuncuları oldukça mutsuz etmişti şimdi gelin hep berabere indirimde yer alacak oyunlara bir göz atalım. Aşağıda belirttiğimiz fiyatlar indirimli fiyatlardır.

Call of Duty Modern Warfare II
Oyun AdıNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı
Cyberpunk 2077499 TL249,50 TL
Red Dead Redemption 21.700 TL510 TL
God of War329 TL197,40 TL
Disco Elysium – The Final Cut61 TL15,25 TL
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu499 TL349,30 TL
It Takes Two399,99 TL199,99 TL
Hades235 TL117,50 TL
Devil May Cry 5298,50 TL98,50 TL
Hunt: Showdown109 TL43,60 TL
No Man’s Sky510 TL255 TL
Doom Eternal179 TL71,60 TL
Sid Meier’s Civilization VI219 TL21,90 TL
Resident Evil Village269 TL46,75 TL
STAR WARS Jedi: Fallen Order279,99 TL27,99 TL
Inside130 TL13 TL
FIFA 23699,99 TL349,99 TL
Mafia: Definitive Edition259 TL90,65 TL
Call of Duty: Modern Warfare II1099 TL714,35 TL
Dying Light59 TL17,70 TL
Sleeping Dogs: Definitive Edition89 TL13,35 TL

Yukarıda ki bahsettiğimiz oyunları 23 Mart tarihine kadar satın alırsanız indirimli fiyattan yaralanmış olursunuz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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