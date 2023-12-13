2023 yılı sona ermek üzere. Türk oyun tutkunları için 2023 yılı özellikle platformların TL’den dolara geçmesi ile birlikte son derece sıkıntılı bir şekilde tamamlanma yolunda ilerliyor. 20 Kasım itibariyle dolar bazlı oyun satışına geçen Steam’in ardından bugün itibariyle EA Play de TL’yi bırakıp dolara geçiş yaptığını duyurdu. Tüm bunlar, gamerların oyun indirim tarihlerine odaklanma durumunu artırdı. Gelecek yıl hangi dönemlerde platformlar indirim yapacak, daha çok takip edilmeye başlandı. Steam indirim tarihleri de 2024 yılı için bugün duyuruldu.

Steam 2023 Yılının Son İndirimi Başlıyor: Steam Kış İndirimi – 2023 / 2024

2023 yılının son, 2024 yılının da ilk oyun indirimi olan Steam Kış İndirimi bu ay başlayacak. 21 Aralık 2023 itibariyle start alacak Steam Kış İndrimi, 4 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. 2024 yılı boyunca neredeyse her ay farklı tarihlerde oyun indirimleri de devam edecek. Gelelim o indirimlere…

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Steam İndirim Tarihleri 2024 Belli Oldu!

2023 yılının sonunda başlayacak Steam Kış İndirimi, aynı zamanda 2024 yılının da ilk indirimi konumunda olacak. Yıl içerisine yayılacak oyun kampanya tarihleri şu şekilde:

Steam Kış İndirimi: 21 Aralık 2023 – 4 Ocak 2024

Kapitalizm ve Ekonomi Festivali: 8 – 15 Ocak 2024

Korsanlar vs. Ninjalar Festivali: 22 – 29 Ocak 2024

2024 Steam Next Fest: 5 – 12 Şubat 2024

Remote Play Together: 12 – 19 Şubat 2024

Dinozorlar vs. Robotlar Festivali: 26 Şubat – 4 Mart 2024

2024 Steam İlkbahar İndirimi: 14 – 21 Mart 2024 (büyük mevsimsel indirim)

Deste Oluşturma Festivali: 25 Mart – 1 Nisan 2024

FPS Festivali: 15 – 22 Nisan 2024

Çiftçilik Festivali: 29 Nisan – 6 Mayıs 2024

Sonsuz Yeniden Oynanabilirlik Festivali: 13 – 20 Mayıs 2024

Açık Dünya Hayatta Kalma İnşa Festivali: 27 Mayıs – 3 Haziran 2024

Next Fest: 10 – 17 Haziran

2024 Steam Yaz İndirimi: 27 Haziran – 11 Temmuz (büyük mevsimsel indirim)

2024 Yılında Steam TL’ye Geri Döner Mi?

Oyun indirim dönemlerinin yanı sıra, oyun tutkunlarının merak ettiği bir husus daha bulunuyor. O da, geçtiğimiz ay dolar ile oyun satmaya başlayan Steam’in tekrar TL ile oyun satmaya başlayıp başlamayacağı…

TL’nin son dönemde stabil bir hale gelmesi ile Steam’in 2024 yılında bu konuda yeni bir değerlendirme yapabilmesinin önü açılmış görünüyor. Yılın ilk yarısında olmasa da, özellikle 2024 yılı sonuna doğru Steam’in tekrar TL’ye geçme ihtimali gündeme gelebilir.