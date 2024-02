Ana Sayfa » Oyun Steam Next Fest 2024 Bu Akşam Başlıyor Oyun Steam Next Fest 2024 Bu Akşam Başlıyor Emine Emre 6 Görüntüleme

Oyun platformu Steam’in belirli aralıklarla düzenlediği Steam Next Fest, bilindiği üzere tabiri caizse bir “oyun demo festivali” niteliğinde. Geliştirilen oyunların son düzlüğe gelerek piyasaya çıkmaya hazırlandıkları noktada Steam Next Fest’e katıldığı ve burada oyuncularla kucaklaştığı söylenebilir. Oyuncuların, demolara yaptıkları yorumlar ve geri dönüşleri doğrultusunda oyun geliştirici ekipler, yapımlara eklemeler ve çıkarmaların yanı sıra güncellemeler getirmekte. Bu doğrultuda, oyunlarına son halini veren oyun stüdyoları ve geliştiriciler, bugün itibariyle yeni yılın ilk demo etkinliğinde; Steam Next Fest 2024 de yer alacaklar. 1 hafta sürecek etkinlik, 12 Şubat itibariyle sona erecek; işte detaylar…

Steam Next Fest 2024 – 5 Şubat ile 12 Şubat Arasında!

Steam Next Fest, 5 Şubat akşamında Türkiye saati ile 21 de start alacak. Etkinlikte, piyasaya çıkmaya hazırlanan yüzlerce oyunun demosu gamerlara sunulacak. Gamerların deneyimlemesini bekleyecek oyunların pek çoğunu, oyun geliştirici ekip de canlı yayında oynayarak tanıtacak. Oyuncular, söz konusu canlı yayınlarda oyunların geliştirici ekipleri ile sohbet etme imkanı da bulacaklar.

2024 Yılında Hangi Oyunların Demosu Gelecek?

Festival kapsamında hangi oyunların demosunun yayımlanacağı büyük bir merak konusu olurken, akşam 21 itibariyle başlayacak festivalde demosu çıkış yapan oyunların tamamı netleşecek. Bu oyunlardan bir kaçına bu haberimizde yer verelim. Diğer oyunları ise Cepkolik okurları için yarın buna özel bir içerik daha hazırlayarak yayımlayacağız.

DYSTOPIKA

Voids Within tarafından geliştirilen ve yayımlanacak olan basit inşa etme oyunu. Hiçbir stresi olmayan bir şehir inşa etme oyunu; hiçbir amaç ve kaynak yönetimi yok, sadece kendinize ait bir siberpunk şehri inşa etmekle ilgili. Oyunun tanıtım videosu:

FLOCK

Hollow Ponds ve Richard Hogg tarafından geliştirilen, Annapurna Interactive tarafından yayımlanacak olan; macera, basit eğlence ve Sandbox türlerindeki oyun da Steam Next Fest 2024 dahilinde demosu çıkış yapacak yeni yapımlardan biri konumunda.

HELSKATE

Phantom Coast tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan oyun, demo festivalinde yer aldıktan 3 gün sonra tam sürümüyle piyasaya çıkış yapacak. 15 Şubat itibariyle yayınlanacak Helskate, atari kaykay türünün süper zekice bir versiyonu olarak nitelendirilebilir.

PACIFIC DRIVE

Ironwood Studios tarafından geliştirilen ve Kepler Interactive tarafından yayınlanacak olan Pacific Drive da Steam Next Fest 2024’te yer alacak yapımlardan biri olacak. Ayrıca oyun, 22 Şubat 2024 itibariyle tam sürümüyle piyasadaki yerini alacak. Aksiyon, macera ve bilim kurgu türlerindeki yapımın beğenilmesi ön görülüyor.

INDIKA

Odd Meter tarafından geliştirilen ve 11 bit studios tarafından yayınlanacak olan psikolojik korku gerilim ve macera türlerindeki oyun, demo festivalinde yer aldıktan sonra kısa sürede çıkış yapacaklar arasında yer alıyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek oyunun tanıtım videosu da şu şekilde:

Bireysel oyun geliştiricilerden, deneyimli oyun stüdyolarına kadar pek çok ekibin oyunlarını geliştirmeye devam ettikleri ve söz konusu yapımların yayımlanmaya hazır hale geldiği biliniyor. Bu doğrultuda, yüzlerce oyun bu akşamdan itibaren 1 hafta boyunca gamerların deneyimlemesine açık hale gelecek.

Demosu Çıkacak Yerli Oyunlar da Var!

Steam Next Fest 2024’te yüzlerce yabancı oyunun yanı sıra, demosu paylaşılacak pek çok yerli yapım oyun da bulunuyor. Bu oyunlar ile ilgili olarak da resmi bilgi bu akşam itibariyle verilecek. Oyun geliştirici ekiplerin pazarlama stratejileri kapsamında bu bilgileri festivalden önce kamuoyuna deklare etmediklerini belirtmekte fayda var.

Steam’in oyun demo festivalinde görücüye çıkacak pek çok oyunun ayrıca eş zamanlı olarak ön siparişe açılacağını da belirtmekte yarar var. Ön siparişe açılacak oyunlar, festival kapsamında indirimli şekilde önden edinilebilecek.