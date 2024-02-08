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Genellikle 2023 yılında geliştirilmesine başlanan ve 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen oyunların demoları Steam Next Fest 2024 de gamerların karşısına çıktı. 5 Şubat itibariyle başlayan etkinlikte yüzlerce yeni çıkacak oyunun demosu sergileniyor, oyuncuların beğenisine sunuluyor. Bu oyunların arasında Türk yapımı oyunlar da yer alıyor. Steam Next Fest 2024 de dikkat çeken oyunlar hangileri oldu, Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Oyun Demosu Bayramı Steam Next Fest 2024 Dikkat Çeken Oyunlar

Oyunların demolarının yayımlandığı, oyun geliştirici ekipler ile gamerların buluştuğu, canlı yayında geliştirilen oyunların deneyimlendiği bir ortam sunan Steam Next Fest’in bu yıl ki ilk etkinliği 5 Şubat itibariyle başladı. 1 hafta sürecek etkinlikte en fazla öne çıkan oyunlar şu şekilde oldu:

DUNGEONBORNE

STORMGATE

HOMEWORLD 3

BACKPACK BATTLES

BALATRO

PACİFİC DRİVE

ROTWOOD

DREAD DAWN

MİLLENNİA

DUNGEON STALKERS

SOULMASK

ORC WARCHİEF: STRATEGY CİTY BUİLDER

LİGHTYEAR FRONTİER

STAR TRUCKER

MANİAC

INGRESSİON

BİOGUN

TRIBES 3: RİVALS

TERRATECH WORLDS

NEVER GRAVE: THE WİTCH AND THE CURSE

BACKROOMS

ASTRAL PARTY

SYNERGY

SHAPEZ 2

ABİOTİC FACTOR

INCURSİON RED RİVER

REALM OF INK

GATEKEEPER

BREACHWAY

INDIKA

CHİLDREN OF THE SUN

MULLET MAD JACK

SERUM

RUSTY’S RETİREMENT

INTERNET CAFE EVOLUTİON

NIMRODS: GUNCRAFT SURVİVOR

WELCOME TO PARADİZE

ECHO POİNT NOVA

SUMMERHOUSE

ODDSPARKS: AN AUTOMATİON ADVENTURE

OUTCAST – A NEW BEGİNNİNG

GUARDS!

9-BİT ARMİES: A BİT TOO FAR

SUPERMARKET SİMULATOR

DICEOMANCER

Yet Another Fantasy Title (YAFT)

YET ANOTHER FANTASY TİTLE (YAFT)

DEMONSOMNİA

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Türk Oyunları da Demoları ile Görücüye Çıktı!

Etkinlikte binlerce oyun arasında, yerli geliştiricilerin yapımları da yer alıyor. Bunlardan birini geçtiğimiz günlerde Cepkolik okurları için haberleştirmiştik. Zorlu platformlara ev sahipliği yapan yerli oyun Ingression’ın demosunu Steam Next Fest boyunca oynayabilirsiniz. Oyunda, portal mekanikleri ile parkur yapıp zorlu engelleri aşmaya çalışıyorsunuz.

Etkinlikte yer alan bir diğer yapım ise, Cem Boray Yıldırım oyunu Once Alive. PC için yayınlanacak olan Once Alive oyunu, son yıllarda aşina olduğumuz bir durumu işliyor. Özellikle korona virüs pandemisi sırasında; “insanoğlunun sonu mu geldi” sorusu sıkça dile getirilmişti. Bu soru, oyunda vücut buluyor ve kıyamet sonrasına bizleri götürüyor.

Ölümcül bulaşıcı bir hastalık sonrasında insanlığın sonunun gelmesinin ardından 16 yıl sonraya oyuncuyu götüren yapım, dikkat çekici grafikleri ve görselliği ile gamerlara hitap ediyor. Yapımın, Steam Next Fest 2024 de göstereceği performans ile birlikte çıkış tarihinin de netleşmesi bekleniyor.