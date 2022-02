Steam Next Fest Bitmeden Oynamanız Gereken 5 Oyun

Steam Next Fest şu anda gerçekleşiyor. Ve oyuncuların bir sürü yeni oyunu deneyebilecekleri birkaç fırsattan biri. Her zamanki gibi Steam etkinliğinde, Next Fest sırasında oynayacak çok şey var. Biz de bu seçenekler arasından en iyilerini sizler için seçtik. Etkinlik 28 Şubat’ta sona ermeden önce mutlaka denemelisiniz.

Neon White

Hareket, hız ve hassasiyette sınır tanımayan birinci şahıs nişancı Neon White’ı mutlaka denemelisiniz. Şeytanları cennetten temizlemekle görevlendirilen oyuncular, kart olarak alınabilecek silahları kullanarak seviyeleri geçmek zorunda. Tabancalar, yarı otomatik tüfekler ve RPG’ler gibi bu silahlar da; kullanıldıkça yavaş yavaş boşalıyor ve sonunda kırılıyor.

Oyuncular silah ateşlemek yerine bonus güçlerini kullanabiliyor. Yarı otomatik bir tüfeği elden çıkarmak; oyunculara engelleri kıracak ve iblisleri öldürecek büyük bir atılım sağlıyor. Seviyeler son derece hızlı ilerliyor ve seviyeler arasında; oyuncuların NPC’lerle konuşabileceği ve ödülleri alabileceği bazı kesintiler de var.

Far: Changing Tides

Listemizdeki ikinci oyun Far: Changing Tides. Bu oyun bir bulmaca oyunu ve son derece ilginç. Far: Changing Tides’da ne yapmanız gerektiği tam olarak belli değil. Ayrıca oyunun demosu aniden başlıyor ve oyuncuları büyük, cılız bir teknenin üstüne atıyor. Yolları temizlemek veya geminizi onarmak için etrafınızdaki harap çevreyi manipüle ederek, sistemin nasıl çalıştığını kendiniz bulmalısınız. Yelken açtığınızda ve oyunun müziği başladığında, harika bir maceranın eşiğinde olduğunuzu anlayacaksınız.

The Wandering Village

En sevdiğimiz koloni simülasyonu Rimworld gibi, The Wandering Village da oyuncuların kaynaklarını yönetmelerini, koloniciler için görevlere öncelik vermelerini ve yavaş yavaş hareketli, kendi kendine yeterli bir köy inşa etmelerini sağlıyor. Bu arada tüm koloni Onbu adı verilen devasa bir yaratığın üzerinde olduğu için yaratığın beslenmesini ve yeterince dinlenmesini sağlamak zorundasınız. Son derece ilginç ve çarpıcı.

Ixion

Ixion’da oyuncular, Proxima Centauri’de bir gelecek uğruna Dünya’yı terk ederken insanlığın bir sonraki adımı olan devasa bir yıldız gemisine pilotluk yapıyor. Diğer tüm koloni simülasyonları gibi, yapılar inşa etmeli, kaynakları yönetmeli ve kolonicilerinin mutlu olmasını sağlamalısınız. Ixion’u bu kadar ilginç yapan şey geminin kendisi. Bu uzay gemisi sonunda yıldız sistemleri etrafında oyuncuların istediği kadar yönlendirilebiliyor.

Turbo Overkill

Turbo Overkill, silahlarla mümkün olduğunca çok sayıda düşmanı öldürmeyi amaçlıyor. Bu boomer shooter oyunu, Doom’a rakip olan inanılmaz hızlı aksiyonuyla adının hakkını veriyor. Turbo Overkill, oyuncuların, karakterlerinin sağ bacağına yerleştirilmiş elektrikli testere ile düşmanı ikiye ayırmasıyla başlıyor. Oyunun ne kadar ilginç olduğunu tahmin edebilirsiniz diye umuyoruz.