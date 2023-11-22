Steam sonbahar indirimleri dün (21 Kasım Salı) akşamı itibariyle start aldı. Bir gün öncesinde dolara geçen Steam’in popüler oyunları indirime sokan kampanyasının yanı sıra, Steam 2023 ödülleri süreci de bu dönemde start aldı. 11 kategoride dağıtılacak Steam Ödülleri 2023 aday adayları oyuncular tarafından gösteriliyor. Oyuncuların şimdiye kadar gösterdikleri adaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Steam Ödülleri 2023 Aday Adayları Hangi Oyunlar?

Steam’in 11 dalda dağıtacağı ödüller için oyuncuların genel olarak belirlediği aday adayları kategori bazlı şu şekilde:

Steam Yılın Oyunu 2023 Aday Adaylıkları

Baldur’s Gate 3

Lords of the Fallen

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Remnant 2

ARK: Survival Ascended

Mortal Kombat 1

Resident Evil 4

Diablo IV

Lies of P

Sons of The Forest

Warhammer 40.000 Darktide

Love is All Around

F1 23

Lethal Company

Street Fighter 6

Dave the Diver

Starfield

En güncel oyun indirim haberleri için de buraya göz atabilirsiniz.

Steam Yılın En İyi VR Oyunu 2023 Aday Adaylıkları

Ghost of Tabor

F1 23

X – PLANE 12

Labyrinthine

I Expect You To Die 3: Cog in the Machine

Gorilla Tag

Golf It

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

The Break-In

Vertigo 2

The 7th Guest VR

Hellsweeper VR

Tactical Assault VR

Breachers

Vegas Infinite by Pokerstars

Zero Caliber VR

Battle Talent

Humanity

Steam Aşk ile Devam Ettirilen 2023 Aday Adaylıkları

Apex Legends

Red Dead Redemption 2

PUBG: Battlegrounds

Call of Duty

Forza Horizon 5

Rust

Battlefield 2042

It Takes Two

Euro Truck Simulator 2

Dead by Daylight

The Sims 4

Battlefield V

Stellaris

Marvel’s Spider-Man Remastered

Sekiro™: Shadows Die Twice – GOTY Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege

Sid Meier’s Civilization® VI

The Witcher® 3: Wild Hunt

Steam Deck’teki En İyi Oyun 2023 Aday Adaylıkları

Baldur’s Gate 3

Lords of the Fallen

Persona 5 Tactica

Hogwarts Legacy

Coral Island

Marvel’s Midnight Suns

High on Life

Mortal Kombat 1

Resident Evil 4

Diablo IV

The Last of Us Part 1

Sons of The Forest

Dead Space

Dredge

F1 23

The Outlast Trials

Street Fighter 6

Dave the Diver

Sifu

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Steam Arkadaşlarla Daha Zevkli 2023 Aday Adaylıkları

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Warhammer 40.000 Darktide

Labyrinthine

Lethal Company

Sunkenland

The Outlast Trials

EA Sports FC 24

Far Cry 6

PayDay 3

Overwatch 2

Remnant 2

ARK: Survival Ascended

Sons of The Forest

Dungeons 4

Riders Republic

Risk of Rain Returns

Starship Troopers: Extermination

Steam En Yenilikçi Oynanış 2023 Aday Adaylıkları

Baldur’s Gate 3

Love is All Around

F1 23

Lethal Company

Lords of the Fallen

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Remnant 2

ARK: Survival Ascended

Mortal Kombat 1

Resident Evil 4

Street Fighter 6

Dave the Diver

Starfield

Diablo IV

Lies of P

Sons of The Forest

Warhammer 40.000 Darktide

Steam Üstün Zengin Hikâye 2023 Aday Adaylıkları

Baldur’s Gate 3

Hogwarts Legacy

Mortal Kombat 1

Resident Evil 4

Dave the Diver

Starfield

Diablo IV

Lies of P

STAR WARS Jedi: Survivor™

Love Is All Around

The Last of Us™ Part 1

Call of Duty®: Modern Warfare®

The Talos Principle 2

Train Sim World® 4

High On Life

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

RoboCop: Rogue City

Call of Duty®: Modern Warfare® 3

Steam Kötü Olduğunuz En İyi Oyun 2023 Aday Adaylıkları (darılmak yok)

EA Sports FC 24

Street Fighter 6

F1 23

Stop Dead

SIC-1

Bunny Guys

Overwatch 2

Aimlabs

Sifu

Lords of the Fallen

ANXRacers – Drift Space

Don’t Byte Your Tongue

Tricky Typing

Aim Expert

Ekans

Pushing the limit

Speedonauts : Jetpack Speedrun Skiing

Free Kick Football: 3D Soccer

Steam Üstün Görsel Stil 2023 Aday Adaylıkları

High on Life

COCOON

Inward

Persona 5 Tactica

Chants of Sennaar

Portal with RTX

Wizard with a Gun

Hi-Fi RUSH

Bomb Rush Cyberfunk

SONIC SUPERSTARS

Void Crew

Unsettled

The Jackbox Party Pack 10

Pizza Tower

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

Fae Farm

Thronefall

Shadow Gambit: The Cursed Crew

The Jackbox Party Pack 10

Steam En İyi Oyun Müziği 2023 Aday Adaylıkları

The Last of Us™ Part 1

Hi-Fi RUSH

Chants of Sennaar

Persona 5 Tactica

Bomb Rush Cyberfunk

COCOON

SONIC SUPERSTARS

Trepang2

Pizza Tower

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie

Like a Dragon: Ishin!

Ghost Trick: Phantom Detective

Scott Pilgrim vs. The World™: The Game – Complete Edition

Etrian Odyssey HD

The Legend of Heroes: Trails into Reverie

Turbo Overkill

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Gravity Circuit

Steam Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın 2023 Aday Adaylıkları