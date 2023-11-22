Steam sonbahar indirimleri dün (21 Kasım Salı) akşamı itibariyle start aldı. Bir gün öncesinde dolara geçen Steam’in popüler oyunları indirime sokan kampanyasının yanı sıra, Steam 2023 ödülleri süreci de bu dönemde start aldı. 11 kategoride dağıtılacak Steam Ödülleri 2023 aday adayları oyuncular tarafından gösteriliyor. Oyuncuların şimdiye kadar gösterdikleri adaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.
Steam Ödülleri 2023 Aday Adayları Hangi Oyunlar?
Steam’in 11 dalda dağıtacağı ödüller için oyuncuların genel olarak belirlediği aday adayları kategori bazlı şu şekilde:
Steam Yılın Oyunu 2023 Aday Adaylıkları
- Baldur’s Gate 3
- Lords of the Fallen
- EA Sports FC 24
- Hogwarts Legacy
- Remnant 2
- ARK: Survival Ascended
- Mortal Kombat 1
- Resident Evil 4
- Diablo IV
- Lies of P
- Sons of The Forest
- Warhammer 40.000 Darktide
- Love is All Around
- F1 23
- Lethal Company
- Street Fighter 6
- Dave the Diver
- Starfield
En güncel oyun indirim haberleri için de buraya göz atabilirsiniz.
Steam Yılın En İyi VR Oyunu 2023 Aday Adaylıkları
- Ghost of Tabor
- F1 23
- X – PLANE 12
- Labyrinthine
- I Expect You To Die 3: Cog in the Machine
- Gorilla Tag
- Golf It
- The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution
- The Break-In
- Vertigo 2
- The 7th Guest VR
- Hellsweeper VR
- Tactical Assault VR
- Breachers
- Vegas Infinite by Pokerstars
- Zero Caliber VR
- Battle Talent
- Humanity
Steam Aşk ile Devam Ettirilen 2023 Aday Adaylıkları
- Apex Legends
- Red Dead Redemption 2
- PUBG: Battlegrounds
- Call of Duty
- Forza Horizon 5
- Rust
- Battlefield 2042
- It Takes Two
- Euro Truck Simulator 2
- Dead by Daylight
- The Sims 4
- Battlefield V
- Stellaris
- Marvel’s Spider-Man Remastered
- Sekiro™: Shadows Die Twice – GOTY Edition
- Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege
- Sid Meier’s Civilization® VI
- The Witcher® 3: Wild Hunt
Steam Deck’teki En İyi Oyun 2023 Aday Adaylıkları
- Baldur’s Gate 3
- Lords of the Fallen
- Persona 5 Tactica
- Hogwarts Legacy
- Coral Island
- Marvel’s Midnight Suns
- High on Life
- Mortal Kombat 1
- Resident Evil 4
- Diablo IV
- The Last of Us Part 1
- Sons of The Forest
- Dead Space
- Dredge
- F1 23
- The Outlast Trials
- Street Fighter 6
- Dave the Diver
- Sifu
- Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
Steam Arkadaşlarla Daha Zevkli 2023 Aday Adaylıkları
- Baldur’s Gate 3
- Diablo IV
- Warhammer 40.000 Darktide
- Labyrinthine
- Lethal Company
- Sunkenland
- The Outlast Trials
- EA Sports FC 24
- Far Cry 6
- PayDay 3
- Overwatch 2
- Remnant 2
- ARK: Survival Ascended
- Sons of The Forest
- Dungeons 4
- Riders Republic
- Risk of Rain Returns
- Starship Troopers: Extermination
Steam En Yenilikçi Oynanış 2023 Aday Adaylıkları
- Baldur’s Gate 3
- Love is All Around
- F1 23
- Lethal Company
- Lords of the Fallen
- EA Sports FC 24
- Hogwarts Legacy
- Remnant 2
- ARK: Survival Ascended
- Mortal Kombat 1
- Resident Evil 4
- Street Fighter 6
- Dave the Diver
- Starfield
- Diablo IV
- Lies of P
- Sons of The Forest
- Warhammer 40.000 Darktide
Steam Üstün Zengin Hikâye 2023 Aday Adaylıkları
- Baldur’s Gate 3
- Hogwarts Legacy
- Mortal Kombat 1
- Resident Evil 4
- Dave the Diver
- Starfield
- Diablo IV
- Lies of P
- STAR WARS Jedi: Survivor™
- Love Is All Around
- The Last of Us™ Part 1
- Call of Duty®: Modern Warfare®
- The Talos Principle 2
- Train Sim World® 4
- High On Life
- Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
- RoboCop: Rogue City
- Call of Duty®: Modern Warfare® 3
Steam Kötü Olduğunuz En İyi Oyun 2023 Aday Adaylıkları (darılmak yok)
- EA Sports FC 24
- Street Fighter 6
- F1 23
- Stop Dead
- SIC-1
- Bunny Guys
- Overwatch 2
- Aimlabs
- Sifu
- Lords of the Fallen
- ANXRacers – Drift Space
- Don’t Byte Your Tongue
- Tricky Typing
- Aim Expert
- Ekans
- Pushing the limit
- Speedonauts : Jetpack Speedrun Skiing
- Free Kick Football: 3D Soccer
Steam Üstün Görsel Stil 2023 Aday Adaylıkları
- High on Life
- COCOON
- Inward
- Persona 5 Tactica
- Chants of Sennaar
- Portal with RTX
- Wizard with a Gun
- Hi-Fi RUSH
- Bomb Rush Cyberfunk
- SONIC SUPERSTARS
- Void Crew
- Unsettled
- The Jackbox Party Pack 10
- Pizza Tower
- Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key
- Fae Farm
- Thronefall
- Shadow Gambit: The Cursed Crew
- The Jackbox Party Pack 10
Steam En İyi Oyun Müziği 2023 Aday Adaylıkları
- The Last of Us™ Part 1
- Hi-Fi RUSH
- Chants of Sennaar
- Persona 5 Tactica
- Bomb Rush Cyberfunk
- COCOON
- SONIC SUPERSTARS
- Trepang2
- Pizza Tower
- We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie
- Like a Dragon: Ishin!
- Ghost Trick: Phantom Detective
- Scott Pilgrim vs. The World™: The Game – Complete Edition
- Etrian Odyssey HD
- The Legend of Heroes: Trails into Reverie
- Turbo Overkill
- SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake
- Gravity Circuit
Steam Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın 2023 Aday Adaylıkları
- DAVE THE DIVER
- Song of Nunu: A League of Legends Story
- Cities: Skylines 2
- Coral Island
- Train Sim World® 4
- Paleo Pines
- Pinball FX
- Potion Craft: Alchemist Simulator
- Station to Station
- Park Beyond
- Sun Haven
- Ooblets
- Bomb Rush Cyberfunk
- Moonstone Island
- Terra Nil
- Loddlenaut
- Tribe: Primitive Builder
- Fae Farm