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Steam Oyun Fiyatlarında Yaz Sonu İndirimi Yaptı!

Emine Emre Emine Emre
28 Ağustos 2024
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Steam Oyun Fiyatlarında Yaz Sonu İndirimi Yaptı

Valve’in dijital oyun platformu Steam, global çapta en çok kullanıcıya sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz yıla kadar platformda TL desteği bulunmaktaydı ancak bir yıl kadar önce kaldırıldı. Steam’de oyun fiyatları diğer platformlara nazaran biraz yüksek kalıyor diyebiliriz. Ancak platformda sık sık indirim yapılarak oyun severlerin istedikleri yapımlara daha kolay erişebilmeleri sağlanıyor. Bu kapsamda Steam oyun fiyatlarında yaz sonu indirimi yaptı. İşte Steam indirimli oyun fiyatları…

Steam Oyun Fiyatlarında Yaz Sonu İndirimi Yaptı!

Steam yazın son demlerine geldiğimiz bu günlerde muhteşem bir indirimle oyun severlerin karşısına çıkıyor. İndirim kapsamında pek çok sevilen oyunun fiyatı düştü. Bu kapsamda en popüler oyunlardan Diablo 4 yaklaşık 30 dolara, Mafia: Definitive Edition yaklaşık 8 dolara, Hearts of Iron 4 30 dolardan 9 dolar seviyesine indirildi.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

İndirim dönemleri dışında oyun fiyatlar ülkemizde maalesef ki çok pahalı ve oyun oynamayı sevenler, istedikleri yapımları satın almada oldukça zorlanmakta. Epic Games Store ve Steam gibi platformların indirim dönemlerini beklemek de bütçe açısından faydalı oluyor ve eğer siz de böyle bir dönemi bekliyorsanız Steam’in yaz sonu indirimlerini kaçırmayın.

Steam İndirimli Oyunlar 28 Ağustos 2024

Steam’de indirime giren oyunlardan bazılarını sizler için derledik; aşağıdan bakabilirsiniz. Steam kampanyası kapsamında tüm indirimli oyunları incelemek için Steam resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı
Diablo 449.99 dolar29.99 dolar
Hearts of Iron 429.99 dolar8.99 dolar
Detroit: Become Human31.99 dolar12.79 dolar
Dying Light12.99 dolar2.59 dolar
Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition39.99 dolar15.99 dolar
Mafia: Definitive Edition39.99 dolar7.99 dolar
SCUM23.99 dolar9.59 dolar
Metro Exodus22.99 dolar4.59 dolar
Skull and Bones47.99 dolar19.20 dolar
Chivalry 239.99 dolar9.99 dolar
Disco Elysium – The Final Cut18.99 dolar4.74 dolar
Northgard14.99 dolar3.74 dolar
PowerWash Simulator19.99 dolar13.99 dolar
Black Mesa10.49 dolar2.62 dolar
Crime Scene Cleaner8.99 dolar7.91 dolar
F1 2469.99 dolar41.99 dolar
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