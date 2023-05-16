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Steam Oyun Paketlerinde İndirim Yaptı!

Steam toplam değeri 6819 TL olan oyun paketlerini oldukça düşük bir fiyata indirim kampanyası başlatarak satışa sundu.

Mustafa

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Steam Oyun Paketlerinde İndirim Yaptı

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Günümüzün en ünlü oyun satın alma platformlarından biri Steam belirlediği bazı oyun paketlerinde oldukça makul indirim kampanyası başlattı. Bugünkü yazımızda sizlere Steam oyun paketlerinde ki indirimlere göz atacağız.

Steam toplam değeri 6819 TL olan oyun paketlerini oldukça düşük bir fiyata indirim kampanyası başlatarak satışa sundu. Bu paketler arasında en dikkat çeken paket Electronic Arts’ın EA Racing Mega Collection paketi olarak karşımıza çıkmakta.

BU paketin içinde hangi oyunlar var derseniz sizlere kısaca özetleyelim; Need for Speed Heat, Need for Speed Payback, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Need for Speed Unbound ve DIRT 5’ten gibi günümüzün en popüler oyunları bulunmakta.

İndirimde Olan Steam Paketleri

  • EA Racing Mega Collection: 2810 TL – 199 TL
  • Dead Space Collection: 387 TL – 64 TL
  • EA Sci-Fi Collection: 986 TL – 83 TL
  • Bioware Mega Collection:1577 TL – 172 TL
  • Battlefield Collection: 1059 TL – 201 TL

Yukarıdaki oyun paketlerine göz attığımız zaman oldukça kaliteli oyunların bulunduğu paketler indirime girdi. Fırsatı değerlendirmek isterseniz Steam platformundan alışveriş yapabilirsiniz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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