Steam Oyuncuların En Çok Kullandığı İşletim Sistemi 2023 Listesini Açıkladı

Steam her ay yayımladığı Donanım ve Yazılım Anketleri ile kullanıcıların en çok tercih ettiği donanım ve yazılımları hakkında rapor sunuyor. Bu anketlere göre en çok kullanılan işletim sistemi, ekran kartı, VR başlıklar, donanım sistemleri ve benzeri gibi konular hakkında görüş sahibi olabiliyoruz. Ekim ayına ilişkin anket sonuçları da şirket tarafından yayınlandı ve Steam oyuncuların en çok kullandığı işletim sistemi Ekim 2023 verileri açıkladı.

Steam Oyuncuların En Çok Kullandığı İşletim Sistemi Ekim 2023

Steam oyuncularının en çok kullandığı donanım ve yazılımlar hakkında bilgi veren Steam Donanım ve Yazılım Anketi Ekim 2023 verileri açıklandı. Buna göre en çok kullanılan işletim sistemi de belli oldu. Buna göre en çok tercih edilen işletim sistemi Windows 10 oldu. İşletim sistemi kullanımına yönelik anket sonuçlarının ayrıntılarına bakalım…

İlk etapta dikkat çeken nokta Windows 11 kullanımındaki düşüş denilebilir. Windows 11 sürümü piyasaya çıktığında kullanıcı tarafından ilgi ile karşılanmış ve kullanıcı sayısı bakımından çıkış yaşamıştı. Ancak Windows 11’de meydana gelen birtakım problemler gündemde sarsıntı oluşturmuş ve Windows’un bu sürümü kullanıcı kaybetmişti.

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Windows 11 sorunlarına çözüm bulunmuş olunsa da kullanıcılar bu sürüme karşı temkinli yaklaşıyor ve dolayısıyla oyuncular tarafından pek tercih edilmiyor. Ekim ayı raporunda da açıkça görüldüğü üzere Windows 11 işletim sistemi kullanıcı sayısı yüzde 6,9 oranında düşüş yaşayarak yüzde 30,53 seviyelerine iniyor. Buna göre Steam oyuncuları Windows 11’den vazgeçmeye devam ediyor diyebiliriz.

Windows 7 Kullanıcı Sayısı Azalıyor

Bununla birlikte Ekim 2023’te kullanıcı sayısı bakımından zirveye oturan işletim sistemi de Windows 10 oluyor. Oyuncular tarafından en çok tercih edilen Windows 10 işletim sistemi Ekim ayında kullanıcı sayısını yüzde 7,61 oranında artırarak yüzde 65,68 seviyelerine çıkarıyor. Bu oranla Steam oyuncularının açık ara en çok tercih ettiği işletim sistemi Ekim 2023’te Windows 10 oluyor.

Anket sonuçlarında dikkat çeken bir diğer işletim sistemi ise Windows 7. Windows 7 piyasaya çıktığı dönemde tabiri caizse ortalığı kasıp kavurmuştu diyebiliriz. Bir dönemin en çok tercih edilen Windows 7’si, şimdinin pastadan en az pay alan işletim sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Ekim ayı anket sonuçlarına göre Windows 7 kullanıcı sayısı bakımından yüzde 0,16 oranında bir düşüş yaşayarak yüzde 1,07 kullanım oranına sahip oluyor. Bu düşüşte, Windows 7’nin güncelleme desteğini yitirmesi önemli rol oynuyor denilebilir.

Windows 11 İçin Gereken Bilgisayar Özellikleri

Windows 11 çok kapsamlı bir işletim sistemi olduğundan yükleneceği bilgisayarın da bir takım özelliklere sahip olması gerekmekte. Kullanıcı sayısını kaybetmesinde bu gereksinimlerin de payı olabilir. Bunları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz: