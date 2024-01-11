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Steam oyunlarda AI kurallarını yeniledi. Bundan böyle geliştirilen oyunlarda AI kullanıldıysa, açıklamak gerekecek. İşte Steam'in 2024 kararları...

Steam 2024’te yeni kararlara imza atıyor. Bu kapsamda şirket, AI odaklı yeni kararlar aldı. Valve’nin yayınladığı kurallar dizisinde, Steam’de yayınlanacak olan AI teknolojisi ile üretilmiş olan oyunlar için yeni kararlar var. Kararlar arasında yapay zeka ile geliştirilmiş oyunların çoğunun yayınlanmasına ilişkin bir madde de bulunuyor. 2024 yılında stratejik değişikliklerine başlayan Steam oyunlarda AI kurallarını değiştirdi, işte detaylar…

Steam Oyunlarda AI Kurallarını Yeniledi, İşte Steam’in 2024 Kararları!

Valve, Steam’de yayınlanacak olan yapay zeka ile oluşturulmuş oyunlar hakkında yeni kararları yayınladı. Kararların amacı; AI ile üretilmiş oyunlarda şeffaflığı artırmak, Steam kullanıcılarını yapay zeka ile üretilmiş oyunları satın alırken bilinçli tercihler yapmalarını sağlamak ve AI ile üretilmiş oyunlarda meydana gelebilecek risklere karşı önlem almak, şeklinde sıralanabilir.

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Valve’nin AI oyunları ile ilgili aldığı kararlara önceden oluşturulmuş içerikler ve gerçek zamanlı olanlar şeklinde iki kısma ayrılmış durumda. Önceden oluşturulmuş içerikler için; geliştiricilerin öncelikle oyunun yasa dışı ya da ihlal edici durumlar barındırmadığına ilişkin güvence vermeleri gerekmekte. Bununla birlikte oyunlarda, AI ile önceden oluşturulmuş olan kod, ses ya da çizim gibi içerikler bulunduğunu belirtme zorunluluğu bulunmaktadır.

Steam’in gerçek zamanlı içerikleri için olan yeni kurallarına göre geliştiriciler, oyunlarında “gerçek zamanlı” oluşturulan AI içerikleri olup olmadığını da açıklamak zorunda olacaklar. Gerçek zamanlı yapay zeka içeriğinin de yasa dışı ya da ihlal edici ögeler barındırmaması gerekmekte. Bunun yanı sıra geliştirici, AI teknolojisi ile üretilen oyunda yasa dışı bir içerik üretilmemesi için önlem almak ve bu önlemleri de açıklamak zorunda olacak.

Oyunlarında Yapay Zekayı Kullanan Geliştiricilerin Tutumları

Oyun geliştiricileri AI teknolojisinin oyunlarda kullanılması fikri konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı, yapay zeka teknolojisini kullanmaya ve üretim süreçlerine entegre etmeye yatkın ve de hevesli durumda iken bir kısmı ise yapay zekaya biraz daha mesafeli yaklaşıyor. AI teknolojisini üretim süreçlerine dahil etmeye istekli olan kesim, en azından pahada yüklü kısımları, yani; seslendirme, erken konsept oluşturma ve oyun testi gibi aşamaları daha ucuza mal edebilmek adına yapay zekadan faydalanmanın mantıklı olduğunu düşünüyor. Diğer kısım ise AI teknolojisinin istihdam kaybına neden olmasından korkarak bu teknolojiye biraz mesafeli kalmayı tercih ediyor.

Yeni kurallarını açıklayan Valve, teknolojinin gelişimi ile birlikte inovatif gelişmelerin yaşanabileceğini deklare etti. Bunun da yasal mevzuat güncellemelerini ortaya çıkarabileceğini aktaran Valve, bu durumda yeniden kural değişikliklerine gidebileceğini açıkladı.