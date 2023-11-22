Steam’in 20 Kasım akşamında dolara geçmesinden sonra Türk gamerların indirimli oyun alabilmek ve TL ile oyun satın alabilmek için farklı platformlara yöneldiğini belirtmiştik. Kasım’ın 3üncü haftasında geleneksel sonbahar indirimlerine start veren Steam’in oyunculara dolar bazında indirimli sağladığı oyun listesine birlikte göz atalım. İşte fiyatı düşen oyunlar, indirim oranları ve kampanyalı fiyatları…

Steam Sonbahar İndirimlerinde Fiyatı Düşen Oyunlar 2023 Listesi

Steam’in sonbahar indirimlerinde fiyatı indirime giren oyunları Cepkolik okurları için liste halinde derledik, inceleyebilirsiniz. Diğer güncel oyun indirim haberleri için de buraya göz atabilirsiniz.

OYUN ADI Eski Fiyat İndirim Oranı Yeni Fiyat God of War $49.99 Yüzde 40 $29.99 EA SPORTS FC™ 24 $69.99 Yüzde 50 $34.99 Cyberpunk 2077 $44.99 Yüzde 50 $22.49 Sea of Thieves 2023 Edition $9.99 Yüzde 50 $4.99 Grand Theft Auto V (GTA 5) $39,98 Yüzde 63 $14,98 Halo: The Master Chief Collection $39.99 Yüzde 75 $9.99 Rust $39.99 Yüzde 33 $26.79 Euro Truck Simulator 2 $10.09 Yüzde 75 $2.52 Mafia: Definitive Edition $39.99 Yüzde 75 $9.99 Remnant II $49.99 Yüzde 30 $34.99 Ready or Not $39.99 Yüzde 20 $31.99 Sons Of The Forest $14.99 Yüzde 20 $11.99 Lies of P $35.99 Yüzde 20 $28.79 PAYDAY 3 $29.99 Yüzde 20 $23.99 F1® 23 $69.99 Yüzde 60 $27.99 Forza Horizon 5 $32.78 Yüzde 50 $16.39 Red Dead Redemption 2 $59.99 Yüzde 67 $19.79 Days Gone $49.99 Yüzde 67 $16.49 American Truck Simulator $10.09 Yüzde 75 $2.52 Half-Life: Alyx $26.99 Yüzde 66 $9.17 Satisfactory $29.99 Yüzde 45 $16.49 The Elder Scrolls® Online $11.99 Yüzde 70 $3,59 Garry’s Mod $9.99 Yüzde 50 $4.99 House Flipper $14.99 Yüzde 60 $5.99 Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege $15.99 Yüzde 60 $6.39 Phasmophobia $7.79 Yüzde 20 $6.23 Need for Speed™ Heat $69.99 Yüzde 90 $6.99 DOOM Eternal $11.99 Yüzde 60 $4.79 HITMAN 3 $32.99 Yüzde 60 $13.19 Unpacking $9.99 Yüzde 50 $4.99 Prison Architect $17.99 Yüzde 80 $3.59 Kingdom Come: Deliverance $22.99 Yüzde 75 $5.74 Car For Sale Simulator 2023 $3.99 Yüzde 20 $3.19 Bloons TD 6 $13.99 Yüzde 33 $9.37

Yukarıdaki listeye ek olarak Diablo IV, Steam’de 28 Kasım’a dek oynaması ücretsiz oldu. Steam’deki tüm indirimli oyunlar için (Kasım 2023) buraya göz atabilirsiniz: