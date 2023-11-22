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Steam Sonbahar İndirimlerinde Fiyatı Düşen Oyunlar 2023

Steam sonbahar indirimleri dün akşam itibariyle başladı. 28 Kasım Salı akşamına kadar devam edecek olan kampanyada cazip oranda fiyatı düşen oyunlar mevcut.

Emine Emre

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Steam Sonbahar İndirimlerinde Fiyatı Düşen Oyunlar 2023
Steam Sonbahar İndirimlerinde Fiyatı Düşen Oyunlar 2023

TL İle Oyun Satan EA APP de Cazip İndirimli Oyunlar

Steam’in dolar bazlı oyun satışına geçmesi ile birlikte Türk Lirası üzerinden oyun satan platformlar daha...

Steam’in 20 Kasım akşamında dolara geçmesinden sonra Türk gamerların indirimli oyun alabilmek ve TL ile oyun satın alabilmek için farklı platformlara yöneldiğini belirtmiştik. Kasım’ın 3üncü haftasında geleneksel sonbahar indirimlerine start veren Steam’in oyunculara dolar bazında indirimli sağladığı oyun listesine birlikte göz atalım. İşte fiyatı düşen oyunlar, indirim oranları ve kampanyalı fiyatları…

Steam Sonbahar İndirimlerinde Fiyatı Düşen Oyunlar 2023 Listesi

Steam’in sonbahar indirimlerinde fiyatı indirime giren oyunları Cepkolik okurları için liste halinde derledik, inceleyebilirsiniz. Diğer güncel oyun indirim haberleri için de buraya göz atabilirsiniz.

OYUN ADIEski Fiyatİndirim OranıYeni Fiyat
God of War$49.99Yüzde 40$29.99
EA SPORTS FC™ 24$69.99Yüzde 50$34.99
Cyberpunk 2077$44.99Yüzde 50$22.49
Sea of Thieves 2023 Edition$9.99Yüzde 50$4.99
Grand Theft Auto V (GTA 5)$39,98Yüzde 63$14,98
Halo: The Master Chief Collection$39.99Yüzde 75$9.99
Rust$39.99Yüzde 33$26.79
Euro Truck Simulator 2$10.09Yüzde 75$2.52
Mafia: Definitive Edition$39.99Yüzde 75$9.99
Remnant II$49.99Yüzde 30$34.99
Ready or Not$39.99Yüzde 20$31.99
Sons Of The Forest$14.99Yüzde 20$11.99
Lies of P$35.99Yüzde 20$28.79
PAYDAY 3$29.99Yüzde 20$23.99
F1® 23$69.99Yüzde 60$27.99
Forza Horizon 5$32.78Yüzde 50$16.39
Red Dead Redemption 2$59.99Yüzde 67$19.79
Days Gone$49.99Yüzde 67$16.49
American Truck Simulator$10.09Yüzde 75$2.52
Half-Life: Alyx$26.99Yüzde 66$9.17
Satisfactory$29.99Yüzde 45$16.49
The Elder Scrolls® Online$11.99Yüzde 70$3,59
Garry’s Mod$9.99Yüzde 50$4.99
House Flipper$14.99Yüzde 60$5.99
Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege$15.99Yüzde 60$6.39
Phasmophobia$7.79Yüzde 20$6.23
Need for Speed™ Heat$69.99Yüzde 90$6.99
DOOM Eternal$11.99Yüzde 60$4.79
HITMAN 3$32.99Yüzde 60$13.19
Unpacking$9.99Yüzde 50$4.99
Prison Architect$17.99Yüzde 80$3.59
Kingdom Come: Deliverance$22.99Yüzde 75$5.74
Car For Sale Simulator 2023$3.99Yüzde 20$3.19
Bloons TD 6$13.99Yüzde 33$9.37

Yukarıdaki listeye ek olarak Diablo IV, Steam’de 28 Kasım’a dek oynaması ücretsiz oldu. Steam’deki tüm indirimli oyunlar için (Kasım 2023) buraya göz atabilirsiniz:

https://store.steampowered.com/?l=turkish

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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