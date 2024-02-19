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Steam Ubisoft Oyunlarına İndirim Yaptı!

Mustafa Mustafa
19 Şubat 2024
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Steam Ubisoft

Günümüzün en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Steam bünyesinde sayısız oyunları barındırmakta, özellikle büyük şirketlerin oyunlarını barındıran Steam bu seferde ünlü oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft oyunlarına indirim yaptı. Bugünkü yazımızda sizlere Ubisoft bünyesinde bulunan indirimli oyunlardan bahsedeceğiz.

İlk olarak Steam geçtiğimiz aylarda Türkiye’de dolar kuruna geçerek çok büyük bir değişikliğe gitmişti, olumlu veya olumsuz birden fazla tepki toplayan şirket son zamanlarda yaptığı kampanyalarla adından söz ettirmekte.

Gelelim indirime giren oyunlara bir göz atalım hep beraber;

Far Cry 6
  • Assassin’s Creed Valhalla – 11,99 Dolar
  • Assassin’s Creed Odyssey – 9,59 Dolar
  • Assassin’s Creed Origins – 7,19 Dolar
  • Assassin’s Creed Syndicate – 5,99 Dolar
  • Far Cry 6 – 11,99 Dolar
  • Far Cry 5 – 7,19 Dolar
  • Far Cry New Dawn – 6,39 Dolar
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – 6,39 Dolar
  • Tom Clancy’s The Division 2 – 7,19 Dolar
  • Watch Dogs 2 – 5,99 Dolar

Yukarıda ki oyunları Ubisoft’un en ünlü oyunlarından seçtik bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız 29 Şubat tarihine kadar oyunları satın almanız gerekmekte.

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