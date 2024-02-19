Ana Sayfa » Oyun Steam Ubisoft Oyunlarına İndirim Yaptı! Oyun Steam Ubisoft Oyunlarına İndirim Yaptı! Mustafa 0 Görüntüleme

Günümüzün en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Steam bünyesinde sayısız oyunları barındırmakta, özellikle büyük şirketlerin oyunlarını barındıran Steam bu seferde ünlü oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft oyunlarına indirim yaptı. Bugünkü yazımızda sizlere Ubisoft bünyesinde bulunan indirimli oyunlardan bahsedeceğiz.

İlk olarak Steam geçtiğimiz aylarda Türkiye’de dolar kuruna geçerek çok büyük bir değişikliğe gitmişti, olumlu veya olumsuz birden fazla tepki toplayan şirket son zamanlarda yaptığı kampanyalarla adından söz ettirmekte.

Gelelim indirime giren oyunlara bir göz atalım hep beraber;

Assassin’s Creed Valhalla – 11,99 Dolar

Assassin’s Creed Odyssey – 9,59 Dolar

Assassin’s Creed Origins – 7,19 Dolar

Assassin’s Creed Syndicate – 5,99 Dolar

Far Cry 6 – 11,99 Dolar

Far Cry 5 – 7,19 Dolar

Far Cry New Dawn – 6,39 Dolar

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – 6,39 Dolar

Tom Clancy’s The Division 2 – 7,19 Dolar

Watch Dogs 2 – 5,99 Dolar

Yukarıda ki oyunları Ubisoft’un en ünlü oyunlarından seçtik bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız 29 Şubat tarihine kadar oyunları satın almanız gerekmekte.