Steam’de Activision Oyunlarına Zam Geldi

Döviz kuru başta olmak üzere, Türk oyuncuların oyun giderlerini artıran pek çok etken bulunuyor. Döviz kurundaki artışı belli bir seviyeye kadar sübvanse eden Steam ve oyun geliştirici şirketler, dolar ve Euro’daki artışı bir noktadan sonra oyunlara yansıtıyorlar. Valve’in sahibi olduğu ünlü oyun platformu Steam’de Activision oyunlarına da bu kapsamda yüksek oranlı zamlar yapıldı. Oyuncular, özellikle Call of Duty serisine gelen zamları üzüntüyle karşıladı.

Steam’de Activision Oyunlarına Zam Yapıldı

2 yıl önce başlayan süreçle Microsoft bünyesine dahil edilmeye çalışılan Activision, geçtiğimiz hafta itibariyle sürecin tamamlanması sayesinde Microsoft’a dahil olmuştu. Yasal mercilerden gelen onay sayesinde tamamlanan yaklaşık 70 milyar dolarlık satın alma süreci sonrasında Activision artık bir Microsoft şirketi. Bu hafta ise Activision ve Steam’den Türk oyunculara kötü haber geldi. Şirketin sevilen oyunlarında büyük fiyat artışlarına gidildi. İşte zamlı Activision oyun fiyatları:

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) 519 TL’ye yükseldi.

Call of Duty Black Ops 2 1559 TL’ye yükseldi.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) 1559 TL’ye yükseldi.

Call of Duty: Advanced Warfare – 1299 TL’ye yükseldi.

COD: Black Ops 2 Bundle – 2599.99 TL’ye yükseldi.

COD: Modern Warfare Franchise Bundle – 3639.99 TL’ye yükseldi.

COD: Ghost Complete Bundle – 4679.99 TL’ye yükseldi.

Prototype – 519.99 TL’ye yükseldi.

Prototype 2 – 1039.99 TL’ye yükseldi.

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy – 1039.99 TL’ye yükseldi.

Sekiro: Shadows Die Twice 1559.99 TL’ye yükseldi.

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Zam Haberini Oyuncular Nasıl Karşıladı?

Call of Duty serisi oyunları başta olmak üzere Steam de pek çok oyuna zam gelmesi gamerları sinirlendirdi ve üzdü. Özellikle eski nesil oyunlara bu seviyede zam yapılmasını doğru bulmayan çok sayıda oyun sever, sosyal mecralarda tepkilerini dile getirdi. Bu tepkilerden bazılarını değerli Cepkolik okuyucularına yansıtmak gerekirse:

“Bu seviyede zam yapmak akla ve mantığa aykırı. Ben de var bu oyunlar ama oyunları yeni alacak diğer oyuncu arkadaşlar için üzgünüm.”

“Gamepass’e hazırlık yapıyorlar artık eski oyunları da uygun fiyata alamayacağız, işte bu oyun stüdyolarının tek çatı altında toplanması, yani satın alınmasındaki sakınca buydu.”

“Gamepass’i seve seve değilse zorla kullanacaksın diyor Microsoft.”

“20 yıllık oyunlara bu seviyede zamların yapılması etik değil. Microsoft, Activision satın almasını engellemeye çalışanları haklı çıkarmaya erken başladı.”

“Böyle bir artış oranı saçmalık… Rekabet kurumları bunların satın alma sürecini daha fazla sekteye uğratsaymış keşke.”

“Bu oyunların dolar bazlı fiyatlarında da artış yaşansa tamam diyecektim ama baktım dolar bazlı fiyatlar aynı. Son dönemde TL’de önemli bir değer kaybı yok 27 – 28 lira civarında takılıyor dolar karşısında. Peki bu zamlar niye?”