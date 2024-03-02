Ana Sayfa » Oyun Steam’de Büyük İndirim Başladı: Yüzde 95 Oranında İndirimler Var! Oyun Steam’de Büyük İndirim Başladı: Yüzde 95 Oranında İndirimler Var! Emine Emre 9 Görüntüleme

Global çapta en çok kullanılan oyun dağıtım platformu olan platformu Steam’de büyük indirim başladı, yüzde 95 oranında indirimler var. Steam yeni indirimleri kapsamında Mount and Blade: Warband’tan NBA 2K24 Kobe Bryant Edition’a kadar en beğenilen popüler oyunlar da yer alıyor. Peki Steam’de hangi oyunlar indirimde, inceleyelim…

Steam’de Büyük İndirim Başladı: Yüzde 95 Oranında İndirimler Var!

Türk Lirası ile ödeme biçimini kaldıran Steam bu kararı ile oyun severleri oldukça üzmüştü. Steam’in bu hamlesi Türkiye’deki oyun severlerin pek çoğunu Epic Games’e kaydırdı. Epic Games de hem Steam’den daha uygun oyun fiyatları hem de daha sık gerçekleştirdiği indirimlerle, ülkemizdeki oyun severlerin en çok kullandığı platform olarak ön plana çıktı. Bununla birlikte elbette ülkemizde de hala Steam kullanıcıları bulunuyor.

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Steam oyun severleri heyecanlandıran yeni indirimlerini duyurdu. Bu kapsamda yüzde 95’e kadar olan indirim oranlarıyla büyük fiyat düşüşleri gerçekleştirdi. En sevilen ve en çok oynanan popüler oyunlardan olan Mount and Blade: Warband fiyatında yüzde 90 oranında indirim yapan Steam, oyunu 7,99 dolardan 0,79 dolar seviyesine çekti. Steam büyük indirim dönemi kapsamında normalde yaklaşık 60 dolarlık bir fiyatla sunulan NBA 2K24 Kobe Bryant Edition oyunu yüzde 84 oranında bir indirim gördü ve 9,59 dolar düzeyine çekildi.

Steam Fiyatı Düşen Oyunlar Mart 2024!

Steam kullanıcıları tarafından yapılan oylamada yüzde 96 beğeni oranına sahip olan açık dünya kamyon simülasyonu oyunu Euro Truck Simulator 2 de yüzde 75’lik bir indirimle yaklaşık 10 dolardan 2,52 dolar seviyesine indirildi. Muhteşem fiyat düşüşlerinin olduğu Steam indirimleri Mart 2024 kapsamında hangi oyunların fiyatı düştü, listeleyelim…