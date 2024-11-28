Cepkolik
Ana Sayfa » Oyun » Steam’de Sonbahar İndirimi Kampanyası Başladı, İşte İndirimli Fiyatlar!
Oyun

Steam’de Sonbahar İndirimi Kampanyası Başladı, İşte İndirimli Fiyatlar!

Emine Emre Emine Emre
28 Kasım 2024
3 Görüntüleme 0
Steam'de Sonbahar İndirimi Kampanyası Başladı, İşte İndirimli Fiyatlar!

Kasım ayı hemen her sektörde olduğu gibi oyun dünyasında da muhteşem indirimlerin yapıldığı bir ay oluyor. Daha önce Epic Games’in Kasım indirimlerini sizlere duyurmuştuk. Şimdi ise Steam dev bir kampanya sunuyor. Steam’de sonbahar indirimi kampanyası başladı. Pek çok oyunda yüzde 95’e kadar olan fiyat düşüşleri söz konusu; işte indirimli fiyatlar…

Steam’de Sonbahar İndirimi Kampanyası Başladı!

Oyun dünyasının en büyük dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Steam, kullanıcılarına muhteşem bir kampanya sunuyor; Steam Sonbahar İndirimleri. Kampanya kapsamında yüzde 95’e varan indirimler söz konusu. Global çapta en çok kullanıcıya sahip olan Valve’in dijital oyun platformu, hatırlanacağı üzere TL ile işlemleri sonlandırmıştı ancak elbette ülkemizdeki kullanıcılar da dolarla alış veriş yapabilmekte.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Oyun fiyatlarının oldukça yüksek olması, oyun severleri indirim dönemlerini kovalamaya itiyor. Bu kapsamda platformların ilk bahar indirimleri, yaz indirimleri, Halloween indirimleri ve benzeri gibi kampanyaları büyük ilgi görmekte. Hali hazırda siz de oyun satın almak istiyorsanız bu kampanyalar kapsamında popüler oyunları oldukça uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Kampanya Ne Zamana Kadar Sürecek?

Steam sonbahar indirimi kampanyası 4 Aralık 2024 tarihinde saat 21:00’da sona erecek. Kampanya dahilinde yüksek oranlarda fiyat düşüşleri mevcut; örneğin Kingdom Come: Deliverance 23 dolar seviyelerinden yaklaşık 3 dolara, Grand Theft Auto V: Premium Edition 45 dolardan 20,24 dolar seviyesine kadar düşmekte. Aşağıda kampanya kapsamında fiyatı düşen bazı oyunları listeledik; tüm oyunlar için Steam’in resmi web adresini ziyaret edebilirsiniz.

OyunFiyatİndirimli Fiyatıİndirim Oranı
Hogwarts Legacy59.99 Dolar17.99 Dolar (623 TL)-70%
STAR WARS Jedi: Survivor69.99 Dolar17.49 Dolar (604 TL)-75%
Red Dead Redemption 259.99 Dolar19.79 Dolar (685 TL)-67%
Assetto Corsa10.49 Dolar2.62 Dolar (90 TL)-75%
Disco Elysium – The Final Cut18.99 Dolar4.74 Dolar (164 TL)-75%
Frostpunk 220.99 Dolar16.79 Dolar (582 TL)20%
Alan Wake14.99 Dolar3.74 Dolar (129TL)-75%
Batman™: Arkham Knight19.99 Dolar3.99 Dolar (138)-80%
Tekken 844.99 Dolar22.49 Dolar (779 TL)-50%
Resident Evil Village29.99 Dolar11.99 Dolar (415 TL)-60%
Sid Meier’s Civilization VI59.99 Dolar5.99 Dolar (207 TL)-90%
Middle-earth™: Shadow of War49.99 Dolar5.99 Dolar (207 TL)-90%
Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition59.99 Dolar22.19 Dolar (766 TL)-63%
Frostpunk14.99 Dolar2.24 Dolar (77 TL)-85%
Hunt: Showdown – Grunt Wipe Out Bundle14.99 Dolar9.74 Dolar (337 TL)-35%
Fallout Franchise Bundle111 Dolar50.69 Dolar (1.750 TL)-55%
Fallout 411.99 Dolar4.79 Dolar (166 TL)-60%
Cyberpunk 207744,99 Dolar20.24 Dolar (699 TL)-55%
Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle67.48 Dolar35.17 Dolar (1.218 TL)-48%
Mount & Blade 2: Bannerlord19.99 Dolar11.99 Dolar (415 TL)-40%
Manor Lords19.99 Dolar13.99 Dolar (484 TL)-30%
Dead by Daylight14.99 Dolar5.99 Dolar (207 TL)-60%
Devil May Cry 522.49 Dolar7.42 Dolar (257 TL)-67%
Resident Evil 229.99 Dolar9 Dolar (259TL)-79%
Little Nightmares I & II42.33 Dolar3.24 Dolar (311 TL)-75%
Sons Of The Forest14.99 Dolar8.24 Dolar (285 TL)-45%
The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)37.99 Dolar9.49 dolar (328 TL)-75%
Baldur’s Gate 334.99 Dolar27.99 dolar (970 TL)-20%
İlgili Makaleler

Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

Cepkolik
Logo
Register New Account
Ürünleri karşılaştır
  • Total (0)
Karşılaştır
0