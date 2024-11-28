Steam’de Sonbahar İndirimi Kampanyası Başladı, İşte İndirimli Fiyatlar!

Kasım ayı hemen her sektörde olduğu gibi oyun dünyasında da muhteşem indirimlerin yapıldığı bir ay oluyor. Daha önce Epic Games’in Kasım indirimlerini sizlere duyurmuştuk. Şimdi ise Steam dev bir kampanya sunuyor. Steam’de sonbahar indirimi kampanyası başladı. Pek çok oyunda yüzde 95’e kadar olan fiyat düşüşleri söz konusu; işte indirimli fiyatlar…
Steam’de Sonbahar İndirimi Kampanyası Başladı!
Oyun dünyasının en büyük dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Steam, kullanıcılarına muhteşem bir kampanya sunuyor; Steam Sonbahar İndirimleri. Kampanya kapsamında yüzde 95’e varan indirimler söz konusu. Global çapta en çok kullanıcıya sahip olan Valve’in dijital oyun platformu, hatırlanacağı üzere TL ile işlemleri sonlandırmıştı ancak elbette ülkemizdeki kullanıcılar da dolarla alış veriş yapabilmekte.
En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
Oyun fiyatlarının oldukça yüksek olması, oyun severleri indirim dönemlerini kovalamaya itiyor. Bu kapsamda platformların ilk bahar indirimleri, yaz indirimleri, Halloween indirimleri ve benzeri gibi kampanyaları büyük ilgi görmekte. Hali hazırda siz de oyun satın almak istiyorsanız bu kampanyalar kapsamında popüler oyunları oldukça uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
Kampanya Ne Zamana Kadar Sürecek?
Steam sonbahar indirimi kampanyası 4 Aralık 2024 tarihinde saat 21:00’da sona erecek. Kampanya dahilinde yüksek oranlarda fiyat düşüşleri mevcut; örneğin Kingdom Come: Deliverance 23 dolar seviyelerinden yaklaşık 3 dolara, Grand Theft Auto V: Premium Edition 45 dolardan 20,24 dolar seviyesine kadar düşmekte. Aşağıda kampanya kapsamında fiyatı düşen bazı oyunları listeledik; tüm oyunlar için Steam’in resmi web adresini ziyaret edebilirsiniz.
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Hogwarts Legacy
|59.99 Dolar
|17.99 Dolar (623 TL)
|-70%
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99 Dolar
|17.49 Dolar (604 TL)
|-75%
|Red Dead Redemption 2
|59.99 Dolar
|19.79 Dolar (685 TL)
|-67%
|Assetto Corsa
|10.49 Dolar
|2.62 Dolar (90 TL)
|-75%
|Disco Elysium – The Final Cut
|18.99 Dolar
|4.74 Dolar (164 TL)
|-75%
|Frostpunk 2
|20.99 Dolar
|16.79 Dolar (582 TL)
|20%
|Alan Wake
|14.99 Dolar
|3.74 Dolar (129TL)
|-75%
|Batman™: Arkham Knight
|19.99 Dolar
|3.99 Dolar (138)
|-80%
|Tekken 8
|44.99 Dolar
|22.49 Dolar (779 TL)
|-50%
|Resident Evil Village
|29.99 Dolar
|11.99 Dolar (415 TL)
|-60%
|Sid Meier’s Civilization VI
|59.99 Dolar
|5.99 Dolar (207 TL)
|-90%
|Middle-earth™: Shadow of War
|49.99 Dolar
|5.99 Dolar (207 TL)
|-90%
|Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition
|59.99 Dolar
|22.19 Dolar (766 TL)
|-63%
|Frostpunk
|14.99 Dolar
|2.24 Dolar (77 TL)
|-85%
|Hunt: Showdown – Grunt Wipe Out Bundle
|14.99 Dolar
|9.74 Dolar (337 TL)
|-35%
|Fallout Franchise Bundle
|111 Dolar
|50.69 Dolar (1.750 TL)
|-55%
|Fallout 4
|11.99 Dolar
|4.79 Dolar (166 TL)
|-60%
|Cyberpunk 2077
|44,99 Dolar
|20.24 Dolar (699 TL)
|-55%
|Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle
|67.48 Dolar
|35.17 Dolar (1.218 TL)
|-48%
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|19.99 Dolar
|11.99 Dolar (415 TL)
|-40%
|Manor Lords
|19.99 Dolar
|13.99 Dolar (484 TL)
|-30%
|Dead by Daylight
|14.99 Dolar
|5.99 Dolar (207 TL)
|-60%
|Devil May Cry 5
|22.49 Dolar
|7.42 Dolar (257 TL)
|-67%
|Resident Evil 2
|29.99 Dolar
|9 Dolar (259TL)
|-79%
|Little Nightmares I & II
|42.33 Dolar
|3.24 Dolar (311 TL)
|-75%
|Sons Of The Forest
|14.99 Dolar
|8.24 Dolar (285 TL)
|-45%
|The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)
|37.99 Dolar
|9.49 dolar (328 TL)
|-75%
|Baldur’s Gate 3
|34.99 Dolar
|27.99 dolar (970 TL)
|-20%