Steam’de Sonbahar İndirimi Kampanyası Başladı, İşte İndirimli Fiyatlar!

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Kasım ayı hemen her sektörde olduğu gibi oyun dünyasında da muhteşem indirimlerin yapıldığı bir ay oluyor. Daha önce Epic Games’in Kasım indirimlerini sizlere duyurmuştuk. Şimdi ise Steam dev bir kampanya sunuyor. Steam’de sonbahar indirimi kampanyası başladı. Pek çok oyunda yüzde 95’e kadar olan fiyat düşüşleri söz konusu; işte indirimli fiyatlar…

Steam’de Sonbahar İndirimi Kampanyası Başladı!

Oyun dünyasının en büyük dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Steam, kullanıcılarına muhteşem bir kampanya sunuyor; Steam Sonbahar İndirimleri. Kampanya kapsamında yüzde 95’e varan indirimler söz konusu. Global çapta en çok kullanıcıya sahip olan Valve’in dijital oyun platformu, hatırlanacağı üzere TL ile işlemleri sonlandırmıştı ancak elbette ülkemizdeki kullanıcılar da dolarla alış veriş yapabilmekte.

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Oyun fiyatlarının oldukça yüksek olması, oyun severleri indirim dönemlerini kovalamaya itiyor. Bu kapsamda platformların ilk bahar indirimleri, yaz indirimleri, Halloween indirimleri ve benzeri gibi kampanyaları büyük ilgi görmekte. Hali hazırda siz de oyun satın almak istiyorsanız bu kampanyalar kapsamında popüler oyunları oldukça uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Kampanya Ne Zamana Kadar Sürecek?

Steam sonbahar indirimi kampanyası 4 Aralık 2024 tarihinde saat 21:00’da sona erecek. Kampanya dahilinde yüksek oranlarda fiyat düşüşleri mevcut; örneğin Kingdom Come: Deliverance 23 dolar seviyelerinden yaklaşık 3 dolara, Grand Theft Auto V: Premium Edition 45 dolardan 20,24 dolar seviyesine kadar düşmekte. Aşağıda kampanya kapsamında fiyatı düşen bazı oyunları listeledik; tüm oyunlar için Steam’in resmi web adresini ziyaret edebilirsiniz.