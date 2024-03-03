Steam’den Ücretsiz Oyun Sürprizi Mart 2024!

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Dijital oyun dağıtım platformu Steam’den ücretsiz oyun sürprizi geldi. Steam aboneleri Space Crew: Legendary Edition oyununu ücretsiz indirebilecek. Oyun fiyatlarındaki pahalılık ve dolar kurundaki artış oyun severleri dönem dönem zorlamakta. Oyun indirilebilen platformlar ise ücretsiz oyun hediyeleri ile oyuncuların kütüphanelerini genişletmesine ve sevdikleri oyunları oynamasına yardımcı oluyor. İşte Steam’in yeni ücretsiz oyunu hakkında detaylar…

Steam’den Ücretsiz Oyun Sürprizi!

Steam’in periyodik bir ücretsiz oyun dönemi olmasa da bazı zamanlarda bazı oyunları bedavaya sunuyor. Örneğin Epic Games her hafta birkaç oyunu abonelerine ücretsiz sunuyor ancak Steam’in oyun hediyeleri zamansız geliyor. Steam’in yeni ücretsiz sunduğu yapım, popüler gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Space Crew: Legendary Edition oldu.

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Normalde Space Crew: Legendary Edition fiyatı yaklaşık 12,5 dolar seviyelerinde ancak şimdi ücretsiz. Peki Space Crew Steam’de ne zamana kadar ücretsiz olacak? Bu sorunun da cevabını verelim; platformda yer alan bilgiye göre oyun 14 Mart tarihi saat 20:00’a kadar ücretsiz indirilebilecek.

Steam Space Crew: Legendary Edition Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Steam’in bu kampanyası yaklaşık 400 TL değerinde bir yapım olan Space Crew: Legendary Edition’ı deneyimlemek isteyenler için harika bir fırsat diyebiliriz. Peki bu oyun Steam’den ücretsiz bir şekilde nasıl indirilir, açıklayalım:

Öncelikle Steam platformu resmi web sitesine gidilir. Burada kullanıcı hesabına giriş yapıldıktan sonra oyunun sayfasına gidilir. Burada oyunu oyna sekmesine tıklanır. Bu işlemle oyun indirilmeye başlar. Oyun indirme işlemi tamamlandığında ise ücretsiz olarak Space Crew: Legendary Edition’ın keyfini çıkarabilirsiniz. Ücretsiz olarak indirilen bu oyun, kullanıcı Steam hesabını kapatmadığı sürece oynanabilecektir.

Space Crew: Legendary Edition Sistem Gereksinimleri

Space Crew: Legendary Edition oyunu için PC’nin sahip olması gereken önerilen sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşletim Sistemi: 64-bit, Windows 7, W8, W10, W11

İşlemci: Intel Core i3-6300 veya daha yüksek

Bellek: 2 GB RAM.

Ekran Kartı: GTX 560 Ti

Depolama: 800MB

Space Crew: Legendary Edition Hakkında

Runner Duck Games’ Crew serisi oyunlarından olan Space Crew: Legendary Edition Runner Duck tarafından geliştirilmiş ve Curve Digital tarafından yayınlanmıştır. Oyun Nintendo Switch, Android, PlayStation 4, Microsoft Windows, Linux, Xbox One, macOS ve Klasik Mac OS platformlarında 2020 yılında piyasaya sürülmüştür. Gerçek zamanlı bir strateji video oyunu olan Space Crew: Legendary Edition; simülasyon oyunu, bağımsız video oyunu, aksiyon oyunu, macera oyunu, gerçek zamanlı strateji oyunu kategorilerinde yer almaktadır. Tek oyunculu moda sahip olan yapım 2017 yılında yayınlanmış olan Bomber Crew oyununun devamı niteliğini taşımaktadır.