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Dünya çapında en çok kullanılan oyun platformu Steam'den yeni rekor geldi! Bu hafta sonu 33,5 milyonu aşkın kullanıcı aynı anda platforma girdi!

Steam platformu rekorlara doymuyor desek yanlış olmaz. Hali hazırda eş zamanlı kullanıcı sayısı rekorunu elinde bulunduran platform rekorunu tazeledi. Steam’in yeni rekoruna göre bu hafta sonu 33,5 milyonu aşkın kullanıcı aynı anda platforma girdi. Peki en çok hangi oyun oynandı? İşte detaylar…

Steam’den Yeni Rekor: Bu Hafta Sonu 33,5 Milyonu Aşkın Kullanıcı Aynı Anda Platforma Girdi

Valve tarafından geliştirilen oyun dağıtım platformu Steam, küresel çapta oyun sektörünün pek çok “en”ine sahip denilebilir. 50 bini aşkın oyunun yer aldığı platformun 125 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunmaktadır. Dünyanın en popüler oyun dağıtım platformu olan Steam yeni bir rekora daha imza attı. Steam geçtiğimiz hafta sonu eş zamanlı aktif kullanıcı sayısı bakımından rekor kırdı. Steam zaten aynı anda platforma giren kullanıcı sayısı bakımından zirvede idi.

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Steam’in X hesabından paylaşılan verilere göre platform, 7 Ocak günü 33 milyon 675 bin 229 kişiyi aşkın eş zamanlı kullanıcı sayısına ulaşarak rekorunu tazeledi. Bundan önceki rekor sayı ise 2023’ün Mart ayında 33 milyon 598 bin 520 kişi olarak gerçekleşmişti.

Steam’de Bu Hafta Sonu En Çok Oynanan Oyunlar

Peki bu hafta sonu en çok hangi oyunlar oynandı? Steam verilerine göre bu hafta sonu en çok oynanan oyun CS2 oldu. Counter Strike 2 eş zamanlı 1,2 milyonu aşkın oyuncu sayısına ulaştı. CS2’yi 730 bini aşkın oyuncu sayısı ile Dota 2 oyunu takip ederken 3. sırada ise yine sevilen oyunlardan PUBG, 500 bini aşkın oyuncu sayısı ile bulundu. Listenin 4 numarası ise 300 bini aşkın oyuncu sayısı ile Baldur’s Gate 3 oldu.

Hafta sonu en çok oynanan ilk 4 oyunun ardından listenin geri kalan oyunları ise aşağıdaki şekilde gerçekleşti. Bahse konu oyunların her biri 140 bini aşkın eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

5 – Lethal Company

6 – Team Fortress 2

7 – GTA V

8 – Rust

9 – Call of Duty

2023 yılında Steam’e 14 binden fazla oyun eklendi. Kısa sürede popülerliği yakalayan Hogwarts Legacy, Starfield, Baldur’s Gate 3 gibi oyunlar platformdaki yapımların en sevilenlerinden oldu.