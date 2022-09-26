Steam’in yeniden tasarlanan mobil uygulaması önemli bir yükseltmedir (APK İndirme)

Yıllar boyunca, Steam’in masaüstü uygulaması, Steam Deck için şık SteamOS ile sonuçlanan çok sayıda değişiklik ve güncellemeden geçti. Ancak Valve, mobil uygulamasının 2015’in en yeni görsellerine yerleşmesine izin vermeyi uygun gördü. Valve, iOS ve Android için tamamen yeniden tasarlanmış bir uygulamanın beta testini yaptığı için bugün bir değişikliği işaret ediyor. Bu sadece görsel bir güncelleme değil; Valve, çerçeveyi yeniden oluşturarak öncekinden önemli ölçüde daha iyi görünen ve hissettiren bir uygulama ortaya çıkardı.

Bir blog gönderisinde Valve, “Yine de mağazaya göz atabilecek, Steam Guard kodlarını alabilecek ve takasları onaylayabileceksiniz, ancak şimdi uygulama QR kodu ile oturum açma, daha akıllı bildirimler, geliştirilmiş bir Kitaplık ve çoklu hesap desteği ile birlikte geliyor.” Ekstra özelliklerin ötesinde, uygulamanın kullanımı çok daha kolaydır. Uygulamanın alt kısmındaki bir gezinme çubuğu, Mağaza, Haberler, Steam Guard’a (yeni QR kod tarayıcıyı, Bildirimler’i ve bir menüyü bulacağınız yer) erişmenizi sağlar. Masaüstü uygulaması, düzeninde tanıdık geliyor.

Her gün masaüstü Steam’i kullanmama rağmen, mobil uygulamayla yalnızca istek listemdeki bir oyunun indirimde olduğunu bildirdiğinde etkileşime geçtim. Bu, elden geçirilmiş başka bir alan. Bildirim sayfama hızlı bir bakış, şimdi bana indirimdeki oyunların fiyatını bir bakışta gösteriyor. (Ancak uygulama, daha uzun başlıkların fiyat etiketini kesmesini önlemek için bazı metin sarmaları kullanabilir).

Diğer göze çarpan özellik ise QR kod tarayıcı. Harfleri manuel olarak yazmak yerine Steam hesabınızda oturum açmak için QR kodunu tarayabilirsiniz. Bu, bir süredir diğer uygulamalarda yerleşik bir özelliktir, bu nedenle Steam’in yetiştiğini görmek güzel. Hatta Steam’in masaüstü beta programına kaydolarak bu özelliği test edebilirsiniz.

Genel olarak, bu önemli güncelleme, mobil uygulamayı modern çağa getiriyor. Denemek isterseniz betaya kayıt olabilirsiniz. Sadece birkaç tuhaflık olduğunu unutmayın. Mesajlaşma benim için tamamen bozuk görünüyor ve QR kod tarayıcı çalışmaya hızlı bir şekilde yeniden başladı. Kaydolmak için mobil cihazınızda Steam uygulamasının Play Store listesine gidin, aşağı kaydırın ve Beta’ya katıl başlığı altında Katıl‘a tıklayın. Veya APK’yi APK Mirror‘dan alabilirsiniz.

Steam Kullanıcı Puanı: 3.9 Play Store'dan indir