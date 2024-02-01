Ana Sayfa » Oyun Stellar Blade Adlı Oyun PS5 İçin 26 Nisan’da Geliyor Oyun Stellar Blade Adlı Oyun PS5 İçin 26 Nisan’da Geliyor Fatih Kuruçay 1 Görüntüleme

Shift Up’ın ilk olarak 2023’te piyasaya sürülmesi planlanan aksiyon RPG’si Stellar Blade çok yakında geliyor. Sony, 2024 yılının ilk State of Play etkinliğinde fütüristik oyunun 26 Nisan’da PS5’e özel olarak çıkacağını duyurdu. “Project Eve” çalışma başlığı altında geliştirilen oyun, sizi yedinci hava indirme ekibinden bir savaşçı olan Eve rolüne sokuyor. İnsanlığın gizemli (ve korkunç görünümlü) düşmanları olan Naytibas’la savaşmak için Dünya’ya döner. Eve, hayatta kalanlar Adam ve Lily ile birlikte Naytibas’ı yok etmeye ve son insan şehri Xion’u yıkımdan kurtarmaya çalışır.

Stellar Blade oyunu için fragman yayınlandı

Xion, Çorak Toprak ve Büyük Çöl adı verilen yarı açık dünya ortamına bağlıdır. Orada yeni karakterlerle tanışacak, Xion vatandaşlarına yardım edecek ve şehri ayakta tutmak için enerji hücreleri toplayacaksınız. Stellar Blade’i 7 Şubat saat 10:00 ET’den itibaren PlayStation Store ve perakende satış ortakları aracılığıyla ön sipariş verebilirsiniz. Standart sürümün maliyeti 70 ABD dolarıdır ve Digital Deluxe sürümü (80 ABD doları) ekstra kostümler, deneyim puanları ve oyun içi para birimi ekler. 26 Nisan’da geliyor.