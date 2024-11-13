Ana Sayfa » Oyun Stellar Blade PC Sürümü Geliyor, İşte Ayrıntılar! Oyun Stellar Blade PC Sürümü Geliyor, İşte Ayrıntılar! Emine Emre 5 Görüntüleme

Geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürülen Stellar Blade, oyuncular tarafından oldukça beğenilen bir yapım oldu. PlayStation 5’e özel olarak yayınlanan aksiyon RPG oyunu, Sony’nin başarılı yapımları arasına girdi. Oyun çıktığından bu yana PC oyuncuları tarafından heyecanla bekleniyordu ve nihayet sonunda beklenen gerçekleşiyor; Stellar Blade PC sürümü geliyor. Peki Stellar Blade PC çıkış tarihi belli mi? İşte detaylar…

Stellar Blade PC Sürümü Geliyor, İşte Ayrıntılar!

Shift Up tarafından geliştirilen ve Sony tarafından yayınlanan Stellar Blade, 26 Nisan 2024 tarihinde PS5 platformu için yayınlandı. Aksiyon, macera, RPG türlerinde olan yapım oyun dünyasının en beğenilen yapımlarından biri olmayı başardı. Oyunun, global çapta değerlendirme platformu olan Metacritic puanı 100 üzerinden 81 olurken, Google kullanıcılarından yüzde 94’lük bir beğeni oranı yakaladı.

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PlayStation 5 oyun konsoluna özel bir oyun olan Stellar Blade PC sürümü uzun zamandır bekleniyordu ve nihayet çıkış haberi geldi. Oyunun geliştiricisi Shift Up, bu hamlenin oyunun gelişimine büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Kore merkezli olan Shift Up açıklamasında PC sürümünden büyük beklentileri olduğunu dile getirdi.

Stüdyo yaptığı açıklamada; Steam, Epic Games vb. gibi dijital oyun dağıtım platformlarının üst seviye, AAA oyun piyasasında güçlü bir etkiye sahip olduğunu, bunun yanı sıra Black Myth: Wukong’un global çaptaki başarısı da düşünüldüğünde Stellar Blade’in PC versiyonunun konsol sürümünden daha yüksek bir performans sunacağını beklediklerini aktardı. Shift Up’ın açıklamasından anlaşıldığı üzere oyunun PC sürümü stratejik olarak önem arz ediyor ve bu sürümden çok şey bekleniyor.

Stellar Blade PC’ye Ne Zaman Çıkacak?

Burada Shift Up Black Myth: Wukong örneğini verdi. Bu oyun, Steam platformunda tek oyunculu moda sahip yapımlar arasında, eş zamanlı en yüksek oyuncu sayısı rekorunu kırması ile biliniyor. Anlaşılan o ki geliştirici stüdyo bu oyunun rekorunu kırmayı hedefliyor. Bu hedef oldukça zor ve yerine getirilemese dahi Stellar Blade’in global çapta büyük başarılara imza atması bekleniyor.

Stellar Blade PS5 oyuncularının en beğendiği yapımlar arasına girmeyi başardı, bakalım PC oyuncularının tepkisi nasıl olacak. Grafikleri, görselleri ve güçlü hikayesi ile oyunun PC sürümünün de büyük bir başarı elde etmesi bekleniyor. PC’ye ne zaman çıkacak sorusuna ise 2025 yılında gelecek diyebiliriz. Oyunun 2025’te piyasaya sürüleceği açıklandı ancak henüz kesin net bir tarih belirtilmedi. Stellar Blade PC çıkış tarihi açıklandığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.