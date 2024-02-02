Stellar Blade PlayStation 5 için Geliyor

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State of Play etkinliğinde pek çok oyun hakkında önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Bu oyunlardan biri de Güney Kore merkezli Shift Up’ın geliştirdiği Stellar Blade hakkında. Daha evvel PS4, Xbox One gibi platformlarda yayınlanacağı söylenen yapımın PS5’e özel olacağı duyuruldu. Stellar Blade PlayStation 5 için yakında geliyor.

Stellar Blade PlayStation 5 için Yakında Ön Satışa Çıkıyor

State of Play konferansında yapılan açıklamaya göre heyecanla beklenen Stellar Blade aksiyon ve macera oyunu PlayStation 5 platformu için çıkacak. 7 Şubat 2024 tarihinde ön satışları başlayacak olan oyun uzun zamandır oyun severler tarafından merakla bekleniyordu. Daha önce çıkan söylentilere göre PS4, Xbox gibi pek çok platformda yayınlanacağı söylenen oyunun PS5’e özel olması oyunu bekleyenleri epey üzdü. Sony’nin bu hamle ile PS5 satışlarını artırmayı planladığı düşünülüyor.

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Güney Koreli video oyun geliştiricisi Shift Up tarafından geliştirilen Stellar Blade oyunu aksiyon, macera ve dövüş oyunu kategorilerinde yer alıyor. 2024 yılına damgasını vuracağı düşünülen oyun, Sony’nin satış politikaları gereği yalnızca PlayStation 5’te yayınlanacak. Stellar Blade’in yayınlanan fragmanlarından da anlaşılacağı üzere, oyunun PS5’in yeni nesil grafik teknolojileri ile büyük ses getirmesi bekleniyor.

Stellar Blade Ne Zaman Piyasaya Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

PS5’in güçlü yapımlarından biri olacak olan Stellar Blade 7 Şubat günü ön siparişe açılıyor. Oyunun yayınlanma tarihi ise 26 Nisan 2024 olarak deklare edildi.

Kıyamet sonrası bir dünyada geçen aksiyon oyunu Stellar Blade Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı ve 7 Şubat’ta fiyatın belli olması bekleniyor. Oyunun yurt dışı yaklaşık fiyatları ise şu şekilde; 70 dolar, 80 Euro, 70 pound. Ön sipariş sürecinde oyunu satın alanlara özel birtakım hakların ve bazı avantajların olacağı söylenmekte.

Stellar Blade Hakkında

Stellar Blade daha çıkmadan bir hayran kitlesi oluşturmuş durumda. Bilim kurgu temalı, kıyamet sonrası bir dünyada geçen rol yapma oyunu Stellar Blade yukarıda da belirttiğimiz üzere Sony tarafından yayınlanacak. Oyunun fragmanlarından anlaşılacağı üzere görsel açıdan doyurucu bir yapım, oyun severleri bekliyor.

Aksiyon ve macera odaklı bir oyun olan Stellar Blade, Eve’nin dünyayı Naytibas denilen kötü bir ırktan kurtarma çalışmasını konu ediniyor. Eve’ye bu yolculuğunda arkadaşları Adam ve Lily eşlik ediyor. Oyunda yer alan dövüş teknikleri ile Stellar Blade’in Bayonetta’yı andırdığı düşünülüyor. Merakla beklenen yapımda oyuncuların etrafı keşfetme, oyundaki karakterlerle etkileşime girme gibi olanaklarına sahip olacağı da belirtilenler arasında.