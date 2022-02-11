Stephen King’in Firestarter’ı Yeni Fragmanı ve Çıkış Tarihini Yayınladı

Yaklaşık 40 yıl önce Drew Barrymore; Stephen King’in Firestarter filminin ilk uyarlamasında Charlie McGee olarak rol aldı. Şimdi ise yeni yapımda Ryan Kiera Armstrong; Universal Pictures ve Blumhouse’un yeni Firestarter yapımında Charlie rolünü üstlenecek. Yeni fragmana baharsak Charlie, öncekinden daha da karanlık olacak.

Fragmanda, Charlie’nin pirokinetik yetenekleri okulda ve evde kendini gösteriyor. Sonuç olarak, Charlie’nin annesi Vicky McGee (Sydney Lemmon), neredeyse diri diri yakılıyor. Charlie’nin babası Andy McGee (Zac Efron) ve karısı; insanüstü yeteneklere sahip insanlar yaratmaya çalışan bir kara operasyon grubu olan; The Shop’tan sağ kalanlar olarak karşımıza çıkıyor.

Charlie, insan evriminde büyük bir adımı temsil ediyor ve fragman bile onun dünyanın ilk süper kahramanı olabileceğini gösteriyor. Fragman ise apayrı şeyleri gözler önüne seriyor. Charlie’nin güçleri tehlikeli ve kendini serbest bıraktığında belli bir zevk duygusu hissediyor.

Dükkan operatörü John Rainbird (Michael Greyeyes), yalnızca McGee ailesini yakalamayı değil, aynı zamanda Charlie ile arkadaş olmayı ve onu iradesine boyun eğdirmeyi misyon edinmiş. Ne olursa olsun, Rainbird kelimenin tam anlamıyla ateşle oynuyor ve bu neredeyse her zaman yanıklara neden oluyor.

Fragmanla birlikte Firestarter’ın sinemaya özel bir film olmayacağı haberi de geldi . Bunun yerine Universal, Firestarter’ı 13 Mayıs’ta sinemalarda ve yayın hizmeti Peacock’da eşzamanlı olarak yayınlamak için seçti.