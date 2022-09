Steve Jobs’ın Kızı, iPhone 14 İle Dalga Geçti!

Apple kısa süre önce merakla beklenen iPhone 14 serisini duyurdu. Ancak bu haftanın başlarında gerçekleşen Far Out etkinliğinden kısa bir süre sonra, Steve Jobs’un kızı Eve Jobs, iPhone 14‘ün aslında iPhone 13‘le aynı olduğunu gösteren komik bir fotoğraf paylaştı.

Eve’nin instagramda paylaştığı komik fotoğraf, “Apple’ın bugünkü duyurusundan sonra iPhone 13’ten iPhone 14’e yükseltiyorum” başlığını taşıyordu. Ayrıca bir adamın hediyeleri açarken ve halihazırda giydiği gömleğin aynısını bulmasını baz alıyordu. Başka bir deyişle, Eve Jobs, iPhone 14’ün temelde yeni bir iPhone 13 modeli olduğundan bahsediyor.

Bu, iPhone üreticisi için yeni değil, çünkü her yıl akıllı telefon piyasaya sürüldükten sonra sosyal medyada ve diğer platformlarda her zaman çok sayıda trolle karşı karşıya kalıyor. Markanın son birkaç yıldır iPhone için aynı ikonik tasarımı kullanması nedeniyle, her yıl piyasaya çıkan yeni iPhone neredeyse birbirinin aynısı gibi görünüyor. Bu arada, tek fark birkaç özellikle alakalı.

Ancak bu durum, Apple için temel iPhone 14 modelini geçen yılki iPhone 13’te bulunan aynı A15 Bionic yonga seti ile piyasaya sürdüğü düşünüldüğünde daha da kötüleştiriyor. Şirket, yeni modelin gelişmiş performans sunduğunu ve güç verimliliğini iyileştirdiğini iddia ediyor. Ancak birçok kişiye göre iPhone 13 serisiyle tamamen aynı.