Stray sistem gereksinimleri

Stray, siberpunk bir distopyada ailesiyle yeniden bir araya gelmeye çalışan bir kedi olarak oynadığınız bir macera oyunudur. Geriye kalan tek şey, PC’nizin bu oldukça sıra dışı PC oyununu başlatıp çalıştıramayacağını öğrenmek.

Genel, şiddet içeren ve çirkin nişancılarla dolu bir sektörde, Stray’in sıra dışı önermesi dikkat çekmek için yeterli. Olağandışı simülasyonlar, yaratıcı oyun mekaniğine ilham verir ve bir hayvan olarak oynamak, oyuncuların dünyayla nasıl etkileşime girdiğini karıştırmanın özellikle akıllıca bir yoludur. Robotlar ve ölümcül virüslerle dolu siberpunk ortamı, küçük, kedi kahramanımız için uygun şekilde baskıcı bir zemin oluşturuyor. Cyberpunk 2077 fiyaskosunun ardından hayranlar, estetiğin adalete kavuştuğunu görmek için sabırsızlanıyor.

Stray ayrıca iyi bir soyağacına sahiptir. BlueTwelve Studio tarafından geliştirildi ve bağımsız film stüdyosunun oyun bölümü ve Kentucky Route Zero, What Remains of Edith Finch ve son Neon White gibi son zamanlardaki indie sevgililerin yayıncısı Annapurna Interactive tarafından yayınlandı.

Stray, 19 Temmuz’dan itibaren Steam üzerinden satın alabileceğiniz 29,99 ABD doları değerinde bir PC oyunudur. Oyun aynı gün PlayStation 4 ve PlayStation 5‘te de çıkıyor.

Stray, fare ve klavyenin aksine oynamak için önerilen yol gibi görünen tam denetleyici desteğine sahiptir. Ayrıca Steam Deck tarafından onaylanmıştır, böylece hareket halindeyken oynayabilirsiniz.

Stray‘i çalıştırmak için en az bir Intel Core i5-2300 CPU gereklidir. Ancak geliştiriciler, oyunu oynamak için Intel Core i5-8400‘e eşit veya daha büyük bir CPU önermektedir. Stray için minimum bellek gereksinimi, bilgisayarınızda yüklü olan 8 GB RAM‘dir. Stray’i kurmak için en az 10 GB boş disk alanına ihtiyacınız olacak. Oynayabileceğiniz en ucuz grafik kartı AMD Radeon R7 360‘tır. Ancak geliştiricilere göre önerilen grafik kartı NVIDIA GeForce GTX 780‘dir.

Stray, Windows 10 ve üzeri işletim sistemli PC sistemlerinde çalışacaktır.

Stray minimum sistem gereksinimleri

Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon R7 360 ya da NVIDIA GeForce GTX 650 Ti

AMD Radeon R7 360 ya da NVIDIA GeForce GTX 650 Ti İşlemci: Intel Core i5-2300 ya da AMD FX-8350

Intel Core i5-2300 ya da AMD FX-8350 Gereken Dosya Boyutu: 10 GB

10 GB İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 DirectX: Version 12

Stray önerilen sistem gereksinimleri

Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 ya da AMD Radeon R9 290X, 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 780 ya da AMD Radeon R9 290X, 4 GB İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600 Gereken Dosya Boyutu: 10 GB

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 DirectX: Version 12

Stray Trailer