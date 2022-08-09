Street Fighter 6 – Çıkış Tarihi, Oynanışı ve Daha Fazlası

Ryu, Chun-Li ve yeni arkadaşları yepyeni bir görünümle birlikte Street Fighter 6 ile resmi olarak geri dönüyor. Street Fighter serisi bu yıl 35 yaşına bastığı için harika bir zamanda yeniden gündemin kalbine oturmayı planlıyor. 2016 yılında piyasaya çıkan Street Fighter 5’ten bu yana süren özlem nihayet sona eriyor. İşte Street Fighter 6 hakkında her şey…

Çıkış Tarihi

Street Fighter 6 henüz kesin bir tarihe sahip olmasa da, Capcom bize biraz ipucu verdi. Sony’nin Haziran 2022 State of Play sırasında geliştirici, Street Fighter 6’nın 2023 yazında geleceğini yeni bir fragmanla duyurdu.

Platformlar

Street Fighter 5’in aksine, bu serideki yeni giriş artık bir konsola özel olmayacak. Street Fighter 6, PS4, PS5, Xbox Series X/S ve PC‘de aynı anda çıkacak ve bu, özellikle son oyunu kaçıran Xbox oyuncuları için harika bir haber.

Fragmanlar

Şubat 2022’deki kısa bir geri sayımın ardından Capcom, bir savaştan önce Ryu ve Luke arasında geçen bir fragman yayınladı. Serinin hayranları için, fragman birkaç nedenden dolayı ilgi çekiciydi, özellikle:

Yeni karakter Luke, fragmanda çok fazla ön plana çıktı. Ancak DLC’ler Luke’a çok fazla ilgi gösterdi ve onu açıkça Street Fighter’ın geleceğinin bir parçası haline getiriyordu. Muhtemelen ilerisi için bir hikayaye kapı olacak.

Fragmanda kullanılan grafiklerin oyundaki grafikleri yansıtıp yansıtmadığı belli değil (biraz fazla ayrıntı var gibi görünüyordu), ancak her iki durumda da harika olduğunu gösteriyor. Modeller daha gerçekçi, Ryu daha yaşlı görünüyor (ve sakallı, Capcom’un daha önce denediği bir görünüm) ve bir bütün olarak oyun, önceki birçok yapımdan farklı görünüyor.

Street Fighter 6’ya bir sonraki bakış, bu oyunun sahip olacağı hip-hop, neon, sokak sanatı stilinin iyi bir havasını aldığımız Sony’nin Haziran 2022 State of Play‘etkinliğinde geldi. Chun-Li ve Ryu gibi hayranların favorileri de dahil olmak üzere birkaç karakteri gösteriyor, ancak büyük açıklama Metro City’de gerçekleşen açık dünya Dünya Turu moduydu. Bir maçtan önce birkaç karakter tanıtım klibi ve savaşta bazı hareketlerin, kombinasyonların ve özel hareketlerin hızlı kesimleri var.

2022 Summer Game Fest, State of Play etkinliği, Street Fighter 6’nın ilk bireysel karakter tanıtım fragmanıyla devam etti. Yeni ve sakallı Guile’in ikonik zeplin sahnesinde Luke ve Ryu’ya karşı çıktığını görüyoruz. Saçını düzelterek maçı bitirmeden önce ikonik Flash Kick ve Sonic Boom hareketlerinin yanı sıra bir dizi yeni teknik de sergiliyor.

Oynanış

Street Fighter 6’nın özünü bilmeyen yoktur – bu bir dövüş oyunu. Dövüşlere, kombolara, süper hareketlere, mermi atışlarına ve bu tarz şeylere bir kapı açıyor. Bununla birlikte, yeni gelenlere yardımcı olabilecek ilginç bir yeni özellik, ikinci bir kontrol şemasının eklenmesi diyebiliriz. Klasik kontroller, serinin her zaman kullandığı geleneksel altı düğmeli düzende çalışacak ve düğme kombinasyonları özel hareketleri gerçekleştirecek, ancak yeni bir modern kontrol şeması bunu basitleştiriyor.

Modern kontroller, oyuncuların hamle yapmak için karmaşık hareketleri ezberlemesini veya alıştırmasını gerektirmiyor. Bunun yerine, özel hareketler tek bir düğmeye eşleniyor ve hangi yönde hareket ettiğinizi veya bastığınızda içinde bulunduğunuz durumu değiştirerek farklı bir özel hareket gerçekleştiriyorsunuz.

Street Fighter 6 için tek oyunculu modun yeni bir formu, World Tour modu şeklinde geliyor. Kişiselleştirilebilen karakterinizi Metro City sokaklarına yerleştirirken, açık dünya ortamında dolaşıp çevreyi keşfetmekte özgürsünüz. Keşfedilecek tonlarca ortam, kırılacak variller ve NPC’lerle savaş başlatma yeteneği de var. Hikayenin ne olduğu, kim olarak oynadığınız ve açık dünyanın burada ne tür bir ilerleme veya amaca hizmet ettiği şimdilik bir sır olarak kalıyor.

Kadro

Hatırlarsanız Street Fighter 5, birçok yeni ve geri dönen karakterin eklendiğibir oyundu. Bu, daha önceki diğer tüm oyunlardan daha fazla, toplamda 46 oynanabilir karaktere ulaştı. Capcom, oyuncuların Street Fighter 6 için daha da büyük bir kadro bekleyebileceğini ve yine eski ve yeni karakterlerin bir karışımı olacağını belirtti. Bunun ayrıca uzun bir süreçte gerçekleşmesini bekliyoruz, bu nedenle her seçeneği ilk günde beklemeyin.

Bununla birlikte, son fragmanla onaylanan dövüşçüler şunlar:

Ryu

Chun Li

Jake

Jamie

Luke

Summer Game Fest’te sızdırılan bir karakter daha resmen doğrulandı: Guile.

EVO 2022’de ise bu iki karakter için açıklama geldi:

Juri

Kimberly

Ancak, ilk fragmanın yayınlanmasından saatler sonra, Street Fighter 6’nın tam listesi ortaya çıktı. Teknik olarak, Capcom’un kendisi bir şey duyurana kadar bu listenin %100 doğru olduğunu söyleyemeyiz. Fakat sızdırılan tam liste şu şekilde:

Ryu

Ken

Chun-Li

Blanca

Zangief

Dhalsim

E. Honda

Cammy

Dee Jay

Rashid

Ed

Juri

Akuma

Luke

Marisa

Jamie

Mimi

Lily

Kimberly

JP

A.K.I

Ön Sipariş

Street Fighter 6 için henüz ön sipariş mevcut değil. Oyun, 2023 yazında görücüye çıkacağı için kesin bir ön sipariş tarihi de yok. Herhangi bir gelişme olduğunda sizleri haberdar edeceğiz.