Şubat Ayı Game Pass Ücretsiz Oyunları!

Sevilen oyun hizmetlerinden Xbox Games Pass, Şubat ayında vereceği oyunları açıkladı. Xbox Games Pass, Şubat ayında toplam değerleri 2.819 TL olan oyunları verecek.

Yeni yıla girerken birçok oyun platformu oyuncularını dikkatini çekmek ve yeni kullanıcı kazanmak için birden fazla oyunu belirli tarihler aralığında ücretsiz oyunlar vermekte.

Ücretsiz verilecek oyunlar arasında en dikkat çeken 2 oyun bulunmakta bu oyunlar Atomic Heart ve Hot Wheels Unleashed: Game of the Year Edition oyunları olarak karşımıza çıkıyor. Gelin hep beraber Şubat ayında verilecek ücretsiz oyunlara bir göz atalım.

Şubat Ayı ücretsiz aşağıda ki gibidir;

Oyun Adı Darkest Dungeon

GoldenEye 007*

Grid Legends

Hot Wheels Unleashed

Atomic Hear Tarih 2 Şubat 2023

2 Şubat 2023

7 Şubat 2023

7 Şubat 2023

21 Şubat 2023 Fiyat 71 TL

–

699 TL

899 TL

1.150 TL

Oyunlara göz attığımız zaman oldukça güze ve tatmin edici oyunlar gibi gözüküyor sizlere ekstra olarak bir not geçmek isteriz; GoldenEye 007 sadece Xbox Game Pass ve Nintendo Switch Online abonelerine verilecek. Oyun ayrı olarak satılmayacağı için herhangi bir satış fiyat bilgisi bulunmamakta.