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Subnautica, 2014 yılının Aralık ayında oyuncuya sunulan ve oyun dünyasının en sevilen hayatta kalma oyunlarından biri. Oyunun beğeni puanı 10 üzerinden 10 ve şimdi de Subnautica’nın yeni oyunu duyuruldu. Heyecanla beklenen Subnautica 2 çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri belli oldu. İşte ayrıntılar…

Subnautica 2 Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Unknown Worlds imzalı Subnautica 16 Aralık 2024 tarihinde yayınlandı. En sevilen açık dünya, aksiyon ve macera oyunu Subnautica’nı yeni oyunu da Unknown Worlds tarafından geliştirildi ve Krafton tarafından yayınlanacak. Oyun dünyasının en sevilen oyunlarından biri olan Subnautica oyunu deneyimleyen tüm oyuncular tarafından beğenilmiş durumda ve 10 üzerinden 10 beğeni puanına sahip.

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Serinin ikinci oyunu, Unknown Worlds’un yayınladığı bir video ile duyuruldu. Ekim 2024 Xbox Partner Preview etkinliği kapsamında duyurulan yapım, 2025 yılında oyuncuya sunulacak. Bu kapsamda Subnautica 2; Epic Games Store, Steam ve Windows Store üzerinden erken erişim ile; Xbox Game Pass ile de Xbox Series X ve S konsollarında önizleme şeklinde çıkacak.

Yayınlanan fragmanda oyunun muhteşem görselliği göz alıyor ancak çok fazla bir detay da paylaşılmış değil. Bununla birlikte Subnautica 2’in ilk oyunda olduğu gibi oyun dünyasında fark yaratması bekleniyor. Bahse konu teaserı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Subnautica 2 erken erişim süresinin birkaç yıl sürmesi bekleniyor. Bambaşka bir okyanusta geçecek olan yapım, hem tek oyunculu hem de 4 kişilik bir co-op modu bulunacak. Subnautica yeni oyunu Epic Games’in Unreal Engine 5 motoru ile geliştirilmiş durumda. İlk oyunda Unity oyun motoru kullanılmıştı. Oyun hakkında bilinen başka bir detay ise sürekli güncelleme alacağı oldu. Böylece oyunun yeniden oynanabilirliğinin son derece yüksek olması bekleniyor.

Subnautica 2 PC Sistem Gereksinimleri

Subnautica 2’yi PC’de oynamak isteyenler için sistem gereksinimleri belli oldu. İşte PC’nin sahip olması gereken minimum ve önerilen gereksinimler.

Minimum gereksinimler:

İşletim Sistemi: Windows 10 ya da daha üstü

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600 (6 çekirdek)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 ya da RX 5500 XT

DirectX: 12

Bağlantı: Geniş bant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB

Önerilen PC sistem özellikleri: