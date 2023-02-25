Suicide Squad: Kill the Justice League Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan DC’nin kahramanlarından oluşan Suicide Squad takımının filmini herkes izlemiştir. Bugünkü yazımızda sizlere Suicide Squad: Kill the Justice League oynanış videosuna göz atacağız.

Oyunun konusuna gelecek olursak; DC evreninin en güçlü süper kahramanları olan Superman, Flash, Batman ve Green Lantern gibi iyilik tarafında olan süper kahramanlar ile mücadele edeceğiz. Oyunun ana konusu ise dünyayı istila eden Braniac’ın süper kahramanları tutsak etmesinin ardından dünyayı kurtarma umudu Suice Squad takımının görevi olacak.

Oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket 26 Mayıs 2023 olarak belirledi. PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows platformlarında yer alacak.

Oyun içi grafik kalitesine baktığımız zaman oldukça başarılı bir iş çıkarmışa benziyorlar. Diğer yandan oyunun senaryosu da oldukça dikkat çekici gibi duruyor. Özellikle DC severlerinin heyecanla beklediği bu oyun bizlere ne gösterecek.