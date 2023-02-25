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Suicide Squad: Kill the Justice League Oynanış Videosu Yayınlandı!

Bugünkü yazımızda sizlere Suicide Squad: Kill the Justice League oynanış videosuna göz atacağız.

Mustafa

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Suicide Squad Kill the Justice League

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Günümüzde her türden oyun bulunmakta bu oyunlar arasında adından sıkça söz ettiren ve aksiyon kategorisinde...

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan DC’nin kahramanlarından oluşan Suicide Squad takımının filmini herkes izlemiştir. Bugünkü yazımızda sizlere Suicide Squad: Kill the Justice League oynanış videosuna göz atacağız.

Oyunun konusuna gelecek olursak; DC evreninin en güçlü süper kahramanları olan Superman, Flash, Batman ve Green Lantern gibi iyilik tarafında olan süper kahramanlar ile mücadele edeceğiz. Oyunun ana konusu ise dünyayı istila eden Braniac’ın süper kahramanları tutsak etmesinin ardından dünyayı kurtarma umudu Suice Squad takımının görevi olacak.

Oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket 26 Mayıs 2023 olarak belirledi. PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows platformlarında yer alacak.

Oyun içi grafik kalitesine baktığımız zaman oldukça başarılı bir iş çıkarmışa benziyorlar. Diğer yandan oyunun senaryosu da oldukça dikkat çekici gibi duruyor. Özellikle DC severlerinin heyecanla beklediği bu oyun bizlere ne gösterecek.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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