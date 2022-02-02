Suicide Squad Oyunu, 2023’te Çıkacak!

Rocksteady’nin büyük bir ilgiyle beklenen oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League, bu yıl da görücüye çıkmayacak. Oyun, 2023 yılında geliyor.

Oyunun ertelenme kararı, geliştiricisi Rocksteady tarafından değil, yayıncısı Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından verilmiş gibi görünüyor. Yayıncının şu anda Lego Star Wars: The Skywalker Saga ve Hogwarts Legacy dahil olmak üzere; bu yıl piyasaya çıkması planlanan başka oyunları da var.

Warner Bros. tarafından bu yıl çıkacak başka bir DC oyunu daha var. Bu oyun bizleri Kara Şövalye’nin yardımcıları yapacak. Batman yan ürünü Gotham Knights’ın 2022’de piyasaya çıkması planlanıyor.

Warner Media CEO’su Jason Kilar geçtiğimiz günlerde; Twitter’da hem Gotham Knights hem de Hogwarts Legacy’nin çıkacağını vurguladı. Oyun bu yıl içinde görücüye çıkacak.

Bu arada Suicide Squad, Gotham Knights’a benzer bir oyun yaklaşımı benimseyecek; ve tek oyunculu yerine çok oyunculu bir deneyim vaat edecek.

En fazla üç arkadaştan oluşan bir grup; King Shark, Harley Quinn ve Deadshot dahil olmak üzere ragtag ekibinin herhangi bir üyesi olarak; görevlere devam edebilecek ve Metropolis’in; açık dünya versiyonunu keşfedebilecek.

Bkz: Suicide Squad Mobil Oyunu Yayınlandı!