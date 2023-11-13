Sinema dünyasında rekorlara imza atan Super Mario Bros 2023 yılı sonunda Netflix’te yayımlanacak. 1,3 miyar dolar hasılatı ile sinema tarihinde şimdiye kadar en çok izlenen animasyon filmi olmayı başardı. Filmi sinemada izleyemeyenler yakında Netflix’te izleyebilir!

Super Mario Bros 2023 Sonunda Netflix’te!

Süper Mario Bros 2023 yılının Nisan ayında Amerika’da gösterime girdi. Film 1,3 milyar doları aşkın hasılat yaptı. Super Mario Bros. Movie sinema tarihinde en çok izlenen animasyon filmi oldu ve en çok izlenen ilk 20 yapım arasında girmeyi başardı.

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Filmi izlemek isteyen ancak sinemaya gidemeyen izleyiciler için Peacock platformunda film yayımlanmıştı. Peacock platformuna özel olarak erişime açılan Süper Mario Bros Movie şimdi de Netflix’e geliyor. Sinemada izleyemeyen ve Peacock erişimi olmayanlar için, filmin Netflix’e gelmesi resmen bir müjde oldu. Super Mario Bros. Movie’nin 3 Aralık 2023 tarihinde Netfliz2te yayımlanması bekleniyor. 2023 yılının en çok izlenen 2. filmi olan Super Mario Bros animasyonun yanı sıra video oyunu da bulunuyor.

Super Mario Bros Movie Hakkında!

Super Mario Bros. Movie Illumination ve Nintendo iş birliği ile üretilmiş olan bir yapım. Bilindiği üzere Nintendo Japonya merkezli, çok uluslu bir video oyunu ve elektronik şirketi. Illumination ise Amerika merkezli bir animasyon film yapım şirketi. Global çapta büyük işler başaran bu iki firmanın ortaklığından da rekorlar kıran bir animasyon filmi çıkmış bulunuyor. Filmin dağıtımını ise Universal Pictures gerçekleştirmiştir. Universal Pictures ise ABD merkezli bir film stüdyosudur.

Super Mario Bros. Movie çalışmaları uzun zaman aldı. Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa 2021 yılının Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Super Mario Bros. Movie’nin başarılı olması koşulunda farklı Nintendo IP’leriyle farklı animasyon film projeleri üretmeye devam etmeyi planladıklarını açıklamıştı. 2022 Kasım ayında Donkey Kong spin-off filmi geliştirildiği yönünde duyumlar çıkmıştı. Charlie Day ise 2022’nin Şubat ayında Luigi’s Mansion filmi yapmakla ilgilendiğini dile getirmişti.