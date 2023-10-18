Super Mario Bros Wonder İnceleme Puanları ve Yorumları

Japonya merkezli global oyun devi Nintendo’nun Nintendo Switch için geliştirdiği oyunlar arasında yer alan Super Mario Bros. Wonder bu hafta itibariyle çıkıyor. Efsane oyunlardan Super Mario serisinin devam oyunlarından olacak Super Mario Bros. Wonder’ın yayıncılığını da yapan Nintendo, yandan kaydırmalı yapımın oyuncular tarafından beğenileceğini ön görüyor. Oyunu inceleyen eleştirmenler ve oyun sektörü medyasının da ilk izlenimi bu yönde. Super Mario Bros Wonder inceleme puanları ve yorumları beklentiye paralel şekilde yüksek geliyor.

Super Mario Bros Wonder İnceleme Puanları

Oyun sektörüne dair yayımcılık yapan medyadan Super Mario Bros. Wonder tam puan aldı. Oyun için verilen ortalama puanlar 100 üzerinden 94 olarak gerçekleşti. Oyuna en düşük puanı veren eleştirmenler dahi 100 üzerinden 80 puana layık gördü. Super Mario Bros Wonder inceleme puanları şu şekilde:

VGC – 5/5

VG247 – 5/5

Eurogamer – 5/5

Comicbook – 10/10

TechRadar – 10/10

Shacknews – 10/10

CGMagazine – 10/10

IGN – 9/10

Nintendo Life – 9/10

Gamespot – 9/10

Screen Rant – 9/10

Destructoid – 9/10

Dexerto – 8/10

Metacritic: 94/100

Opencritic: 93/100

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Super Mario Bros Wonder Yorumları

Oyuna dair yapılan incelemelerden kısa kesitler sunmak gerekirse, Super Mario Bros Wonder için geneli övgü dolu değerlendirmelerden bazıları şu şekilde:

“Şimdiye kadar yapılmış en iyi 2D Mario oyunlarından biri. Her seviye Nintendo sihirbazları tarafından mükemmel bir şekilde tasarlandı, ancak Super Mario Bros. Wonder’ı yaptıklarında kural kitabını atmışlar gibi görünüyor. Sonuç, gerçekten benzersiz bir oynanışla dolu mükemmel bir oyun olmuş.” Shacknews — 10/10

“Super Mario Bros. Wonder, 2D Mario platform oyunlarının nasıl görünmesi gerektiğine dair yeni bir standart oluşturuyor. Renkli, canlı ve neşeli… Wonder, Super Mario World’ün 21. yüzyıldaki halefi diyebiliriz kısaca, büyük iş!” IGN — 9/10

“Nostalji üzerine yeni fikirlere odaklanması, sıkı tasarımı ve çarpıcı sunumuyla Super Mario Bros. Wonder, serinin en iyi oyunu olmuş desek abartmış olmayız. Tam puan!” VGC — 5/5

“Super Mario Bros. Wonder için kısa ve net bir değerlendirme yapmak gerekirse; Super Mario World’den bu yana en iyi 2D Mario oyunu olmuş demek yeterli olacaktır. Bu, iki boyutlu Mario’nun 1991’den bu yana rozetleri ve çevrimiçi yönleriyle en şık, en keskin ve en akıllı oyundur. Super Mario Bros. Wonder tamamen bağımlı olduğumuz, sonsuz derecede yaratıcı ve etkileyici bir platform macerası sunuyor.” Nintendo Life — 9/10

“Super Mario Bros. Wonder oynamak bana video oyunlarının neyle ilgili olduğunu hatırlattı: eğlenmek! Nintendo’nun en son yandan kaydırmalı platform oyunu, kendisinden önce gelen 2D Mario oyunlarını geliştirdi ve hiçbir zaman hissettirmeyen orijinal, yaratıcı fikirlerin saldırısını ekledi. Eski, açığa çıkarılacak bir sürü sır, ortaya çıkan görseller ve fark edilmesi gerçekten keyif veren küçük ayrıntılar; Super Mario Bros. Wonder tek kelimeyle mükemmel.” TechRadar — 10/10

“Terapi köpeklerine ve rahatlatıcı yiyeceklere ihtiyacınız yok. Eğer işler moralinizi bozuyorsa, hayat, dünya ve diğer her şey hakkında iyi hissetmek istiyorsanız o zaman Super Mario Bros. Wonder ile biraz zaman geçirmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.” Eurogamer — 5/5