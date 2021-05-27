Sürücüsüz Arabalar Hayatımıza Girmeye Başlayacak!

ABD’nin Kaliforniya eyaleti, Çinli Pony.ai firmasına, eyaletteki üç şehirde sürücüsüz araçlarının pilot uygulamasını yapma izni verdi. Six Pony’nin otonom araçlarına, bu şehirlerdeki belirlenmiş yollarda Fremont, Milpitas ve Irvine‘deki tekerleklerde bir güvenlik sürücüsü olmadan izin verilecek.

İzin, kamuya açık yollarda otonom araç testleri ile ilgili konularda yasal düzenleyici olan Motorlu Araçlar Dairesi tarafından verildi. Yeni izin, Kaliforniya’da direksiyon başında bir güvenlik sürücüsü olan otonom araçları test etmeye başladığında 2017’den bu yana Pony.ai’ye zaten verilmiş olan önceki iznin devamı niteliğindeydi.

Araçlar 45 mil / saatin altında hız sınırlarına sahip yollarda çalışacak ve testler ilk olarak hafta içi 10: 00-15: 00 saatleri arasında Fremont ve Milpitas’ta başlayacak, Irvine şehri ise daha sonra takip edecek.

Şirketlere bu izinler verilmeden önce bazı katı koşulların karşılanması gerekiyor ve bu sürücüsüz araçları içeren herhangi bir çarpışma veya kazanın 10 gün içinde düzenleyiciye bildirilmesi gerekiyor. Buna ek olarak, şirket, iznin yeniden verilmesinden önce Motorlu Taşıtlar Dairesine yıllık ayrılma raporu sunuyor. Ayrıca sigorta kanıtı veya 5 milyon dolarlık bir tahvil sunma zorunluluğu da var.

Şu anda, 50’den fazla şirket, Kaliforniya’nın farklı şehirlerinde otonom araçları bir güvenlik sürücüsü ile test etmek için aktif izinlere sahip. Baidu, AutoX, WeRide, Cruise, Nuro ve Zoox dahil olmak üzere şu anda bu tür izinlere sahip sekiz şirket var, ancak bu şirketlerden yalnızca birinin (Nuro) ticari hizmetler yürütme izni var.