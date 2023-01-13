SUV Otomobiller Geçmişte mi Kalacak?

Yakın tarihli bir röportajda Citroen’in CEO’su Vincent Cobee, SUV günlerinin geçmişte kalacağını söyledi. İlginçtir ki, Peugeot’nun CEO’su da SUV’ler için benzer bir durum öngörüyor.

Vincent Cobee’nin öngörüsüne ilişkin gerekçesini tartışmak zor. Citroen’in patronu, modern elektrikli araç SUV’lerin çoğunun tam teşekküllü SUV’lardan biraz daha uzun sedanlar olduğuna belirtiyor.

Aynı aerodinamiğe sahip bir sedanın, benzer boyuttaki bir SUV ile karşılaştırıldığında size 80 km’ye kadar ekstra otonomi sağlayacağını iddia ediyor. Bu nedenle, elektrikli otomobiller piyasayı devraldıkça “uzun sedanların” daha kalıcı olacağı tahmin ediyor, ayrıca geleneksel SUV’lerin tamamen elektrikli bir pazarda anlamı olmayacak.

Geleneksel SUV’lar başlangıçta daha ağırdır, ağırlık ve maliyet farkını daha da artıran ekstra sürtünme nedeniyle daha büyük bataryalara ihtiyaç duyarlar. Ve elektrikli araçlara geçişle verimliliğin peşinden gideceksek, gereksiz yere uzun, aerodinamik açıdan verimsiz form olgularında ısrar etmek mantıklı değil.

Yine de, geleneksel SUV sınıfının pek çok fanatik hayranı var, bu yüzden tamamen ortadan kalkacağından şüpheliyiz. Pazar payını kaybedecek, ancak her zaman onun için bir niş olacak.