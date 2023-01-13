Ana SayfaOtomobilSUV Otomobiller Geçmişte mi Kalacak?

SUV Otomobiller Geçmişte mi Kalacak?

Birçok marka CEO'su, SUV otomobillerin geçmişte kalacağını düşünüyor. Tamamen elektrikli pazarda kendilerine yer bulamayabilirler ancak geleneksel SUV'lerin fanatik hayranı çok fazla.

Cemre Yılmaz

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
7
suv gecmiste kalacak

En İyi Android Aşk/Flört Oyunları 2023

Son zamanlarda gerçekten popüler olan flört ve buluşma oyunları özellikle bu tarz oyunlara yönelen herkesin...

Yakın tarihli bir röportajda Citroen’in CEO’su Vincent Cobee, SUV günlerinin geçmişte kalacağını söyledi. İlginçtir ki, Peugeot’nun CEO’su da SUV’ler için benzer bir durum öngörüyor.

Vincent Cobee’nin öngörüsüne ilişkin gerekçesini tartışmak zor. Citroen’in patronu, modern elektrikli araç SUV’lerin çoğunun tam teşekküllü SUV’lardan biraz daha uzun sedanlar olduğuna belirtiyor.

Aynı aerodinamiğe sahip bir sedanın, benzer boyuttaki bir SUV ile karşılaştırıldığında size 80 km’ye kadar ekstra otonomi sağlayacağını iddia ediyor. Bu nedenle, elektrikli otomobiller piyasayı devraldıkça “uzun sedanların” daha kalıcı olacağı tahmin ediyor, ayrıca geleneksel SUV’lerin tamamen elektrikli bir pazarda anlamı olmayacak.

suv gecmiste kalacak uzun sedan

Geleneksel SUV’lar başlangıçta daha ağırdır, ağırlık ve maliyet farkını daha da artıran ekstra sürtünme nedeniyle daha büyük bataryalara ihtiyaç duyarlar. Ve elektrikli araçlara geçişle verimliliğin peşinden gideceksek, gereksiz yere uzun, aerodinamik açıdan verimsiz form olgularında ısrar etmek mantıklı değil.

Yine de, geleneksel SUV sınıfının pek çok fanatik hayranı var, bu yüzden tamamen ortadan kalkacağından şüpheliyiz. Pazar payını kaybedecek, ancak her zaman onun için bir niş olacak.

-- Reklam --

Pirates Journey Sistem Gereksinimleri

Aksiyon ve macera dolu yeni rol yapma oyunu Pirates Journey, şimdiden oldukça popüler bir hale geldi. Bugünkü yazımızda sizlere...
Önceki İçerik
En İyi Android Aşk/Flört Oyunları 2023
Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021