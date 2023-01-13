Suzuki eVX Konsepti, 2025’te Teslimatlara Başlayacak

Suzuki, eVX konseptini Yeni Delhi’deki 2023 Auto Expo’da şirketin web sitesinde kısa ve pek bilgilendirici olmayan bir basın açıklaması eşliğinde tanıttı. eVX, üretim otomobilinin ilk çıkışını 2025’te yapacak olan kompakt bir crossover.

Japon otomobil üreticisi partide oldukça yavaş ve portföyünde hala tamamen elektrikli bir otomobile sahip olmayan birkaç eski otomobil üreticisinden biri olmaya devam ediyor. Görünüşe göre markanın hayranları bunun için birkaç yıl daha beklemek zorunda kalacak.

Suzuki, eVX’in dört tekerlekten çekişe sahip olması, Vitara’dan daha büyük olması ve 60 kWh’ye yakın bir pil kapasitesi ve yaklaşık 550 km menzil ile gelmesi dışında teknik özellikler açısından pek bir şey ortaya koymuyor. Bu, daha iyimser olma eğiliminde olan Hindistan’ın MIDC tarafından hesaplandı.

Tasarım keskin ve agresiftir ve eVX’in araziye hazır olduğunu gösterir. Yine de, Suzuki’nin gerçekten eVX’e dayalı bir araba üretmeye başlamasına çok zaman var, bu yüzden bazı şeyler değişebilir.

Suzuki ayrıca elektrikli otomobiller için iki vitesli şanzıman sağlayan bir projede Kanada’dan Inmotive ile işbirliği yaptığına dikkat çekti. Bu, sonuçta verimliliği ve menzili artıracak ve gelecekteki Suzuki arabalarında kullanılacak.