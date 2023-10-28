League of Legends 2023 World Championship ana grubuna bugün yapılan 2 seri ile devam edildi. Bugüne kadar ana grupta çıktıkları 3 maçta 2’şer galibiyet ve 1’er mağlubiyet alan takımların çıktıkları 4üncü karşılaşmalar neticesinde Güney Kore’nin güçlü takımı T1 ve Kuzey Amerika temsilcisi NRG son sekize kalmayı garantiledi. T1 ve NRG LoL 2023 Dünya Kupası çeyrek finaline kalmayı garantileyen 4. ve 5.takım oldular. Çeyrek final için son 3 bilet kaldı.

T1 ve NRG LoL 2023 Dünya Kupası Çeyrek Finalinde

Günün (28 Ekim Cumartesi) ilk mücadelesi Türkiye saati ile sabah 10’da Kuzey Amerika temsilcisi NRG ile Avrupa ekibi G2 Esports arasında başladı. Bo3 formatında yapılan seri NRG Esports hakimiyetinde geçti. 31 dakika 3 saniye ve 28 dakika 29 saniye süren 2 maçı da kazanan NRG, rakibine şans tanımadı ve seriyi 2-0 kazanarak Worlds 2023’te adını çeyrek finale yazdıran dördüncü takım olmayı başardı.

NRG Esports ile G2 Esports arasındaki serinin en değerli oyuncusu (MVP) “Contractz” Juan Arturo Garcia (Jungle) oldu. Müthiş bir performans göstererek takımına galibiyeti getiren ABD’li oyuncu, takımıyla çeyrek finalde boy göstermek hakkı elde etmiş oldu.

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Günün 2nci serisi Güney Kore’nin dişli ekibi T1 ile Çin Halk Cumhuriyeti takımı Bilibili Gaming arasında Türkiye saati ile 13’te start aldı. T1’in başından sonuna kadar üstün olduğu seri 2 maçta sona erdi. 28 dakika 44 saniye ve 31 dakika 1 saniye süren 2 maçtan da galibiyetle ayrılan T1 Worlds 2023’te son sekizi garantileyen 5. ekip oldu. Bilibili Gaming ise şansını yarın yapacağı son maçta deneyecek.

LoL 2023 Dünya Kupası Puan Durumu

Worlds 2023’te bugün yapılan maçların ardından oluşan güncel puan durumu şu şekilde oldu: